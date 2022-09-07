Среда, 7 Сентября 2022 11:27

АрмИнфо. Заседание Совета по культурному сотрудничеству государств - участников СНГ пройдет в казахстанской столице 8-9 сентября. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в пресс-службе Министерства культуры и спорта Казахстана.

"8-9 сентября в Национальном музее Республики Казахстан пройдет 37-е заседание совета. В нем примут участие представители девяти стран - Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе заседания стороны обсудят актуальные вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, ход реализаций основных проектов и планов мероприятий, принятых в рамках СНГ в сфере культуры", - пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что Совет по культурному сотрудничеству стран - участниц Содружества является органом отраслевого сотрудничества и предназначен для обеспечения координации взаимодействия и решения вопросов в области культуры. В текущем году казахстанская сторона председательствует в СНГ, в связи с чем руководителем в совете на данный период является министр культуры и спорта республики Даурен Абаев.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что с 8 по 10 сентября в Национальном музее состоится международная выставка государств - членов СНГ Art Expo. Мероприятие пройдет под девизом "Народное творчество в арт-пространстве" и приурочено к Году народного творчества и культурного наследия в Содружестве. Как ожидается, в экспозиции примут участие деятели культуры и искусства из стран объединения.

"Выставка Art Expo является смотром достижений государств - участников СНГ в области культуры и искусства и направлена на укрепление гуманитарного сотрудничества. Мероприятие проводится раз в два года в течение трех дней в формате выставок и презентаций поочередно каждой страной Содружества", - пояснили в министерстве.