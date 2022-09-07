Среда, 7 Сентября 2022 11:26

АрмИнфо. С 7 сентября температура воздуха в Армении постепенно понизится на 7-10 градусов. Об этом говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, 7 сентября в большинстве регионов и ночью 8 сентября в отдельных регионах ожидаются дожди. Днем 8 сентября, а

также с 9 по 11 сентября прогнозируется погода без осадков. Ветер северо-западный с порывам до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

В Ереване 7 сентября прогнозируется дождь с грозой, во время которой ожидается усиление ветра с порывами до 15-19 м/с. Сегодня температура воздуха в столице Армении составит +25 градусов. С 8 по 11 сентября прогнозируется погода без осадков.