Вторник, 6 Сентября 2022 19:14

АрмИнфо.Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают "игру в пинг понг". Именно эту настольную игру напоминают ставшие ежедневными обвинения противника в адрес армянской стороны о нарушении режима прекращения огня, и следующие за этим опровержения Минобороны Армении.

Так, и сегодня МО Армении реагируя на обвинения противника, заявило, что Минобороны Азербайджана 6 сентября распространило очередную дезинформацию, утверждая, что ВС РА открыли огонь по азербайджанским позициям на востоке страны (Гегаркуникская область РА, граничащая с оккупированным противником Карвачарским раоном Арцаха - ред.)

"Этот метод действий, в основе которой лежит распространение абсолютно ложной информации о попытках армянской стороны осуществлять агрессивные действия и искусственно нагнетать обстановку на армяно-азербайджанской границе, никак не может способствовать реальной стабилизации приграничной ситуации. Подразделения ВС РА не открывали огонь в направлении азербайджанских позиций", - подчеркнули в МО РА.

В армянском оборонном ведомстве также обратили внимание на тот факт, что призывник срочной службы ВС РА, младший сержант Арман Гагикович Саркисян, вчера был смертельно ранен выстрелом, произведенным азербайджанской стороной.