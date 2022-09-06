Вторник, 6 Сентября 2022 18:48

АрмИнфо.Вандалы осквернили бюсты великих армян, установленные в центральном парке города Джермук.

Как рассказал на своей странице в Facebook доктор биологических наук, профессор Самвел Пипоян в парке размещены бюсты Комитаса, Севака, Туманяна, Арама Хачатуряна, Мартироса Сарьяна и других.

"В центральном парке города Джермук находится огромный полуразрушенный общественно-краевой комплекс, внутри которого находятся бюсты великих армян Комитаса, Севака, Туманяна, Арама Хачатуряна, Мартироса Сарьяна и десятков других. Я видел много бюстов, но с точки зрения эстетики и скульптуры вряд ли встречал такие удачные работы в одном месте. При этом все бюсты очень удачные, что в нашей действительности уникальное явление. Года два-три назад эти бюсты были испачканы в разные неприятные цвета, и их еще можно было спасти. Положение ужасное сейчас, когда почти все бюсты либо разбиты, либо совершенно осквернены (за неимением другого слова).

Больно видеть, насколько развился в нас вандализм, пренебрежение к искусству и науке, что такие великолепные работы попираются не только простыми гражданами, но и пренебрегаются государственными и общественными службами. Неужели власти Джермука не видят этого? Нужно обращать внимание не только на благоустройство улиц города. Такие бюсты больше никто не создаст, боюсь, и не смогут. А так мы теряем свою историю и уважение к ней, особенно среди молодежи, основная деятельность которых сводится лишь на том, чтобы на бюстах или на прилегающих к ним стенах оставлять надписи "Мы были здесь:", - написал Пипоян.