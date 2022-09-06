|На фестивале Starmus в Армении за вклад в популяризацию науки посредством музыки, поэзии и кино были вручены 3 медали Стивена Хокинга
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают "игру в пинг понг"
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Вандалы осквернили бюсты великих армян в центральном парке Джермука
|Светлана Лобода выступит в Армении с концертом в поддержку Украине
|Временно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе
|The National Interest опубликовал объемную статью о турецком бизнесе по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство Армении в Греции: Виновники Стамбульского погрома 1955 года остались безнаказанными
|Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства
|Чавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с Арменией
|Лавров и Мирзоян "сверили часы" на встрече в Москве
|Глава МИД Арцаха: Решение за другого принимается только тогда, когда имеют дело с недоразвитым и лишенным достоинства визави
|IDBank первым в Армении представляет карту Visa Platinum Business
|СМИ: Армению и Азербайджан пригласят на саммит ЕС в Праге 6 октября
|В рамках STARMUS VI Армению посетит лауреат Нобелевской премии по химии Курт Вютрих
|Инфоштаб: Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о "cдаче" общины Иванян и Ачапнякского района Степанакерта противнику
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|АраратБанк выпустит и разместит облигации на 3 млн. долларов
|Мирный договор с Азербайджаном должен быть подписан до конца текущего года - СМИ
|Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Новый регламент позволит предотвратить преступность среди несовершеннолетних - Полиция
|Минобороны Армении выступили со вторым за день опровержением противника
|Экс-мэр Еревана решил вернуться к творческой деятельности
|В суд направлено второе уголовное дело о злостном непредставлении декларации об имуществе и доходах - прокуратура РА
|На Малой сцене Русского драмтеатра им.Станиславского премьера
|В Армении, на склоне горы Арагац, состоится масштабный международный фестиваль музыки и современного искусства Sensor
|Прогноз: Перспективы дальнейшего задействования "Турана" против России зависят от геополитики
|Граждане Армении впредь должны получать транзитные визы в случаи транзита через аэропорты Польши за пределы Шенгенской зоны
|За неделю в Армении число заражений коронавирусом возросло на 9,6% до 2.3 тыс. чел.
|Эксперт: Папикян в США встретится с главой Пентагона, в противном случае визит был бы бессмысленным
|Путин провел переговоры с Алиевым и Эрдоганом
|Армянское оборонное ведомство опровергает дезинформацию противника
|Глава МИД Армении едет в Москву
|Сурен Папикян отправился в США
|Журнал Asian Banking & Finance признал Ардшинбанк розничным банком года
|Рабочий визит заместителя министра иностранных дел Tуркменистана в Pеспублику Kазахстан
|Мирзоян: У Армении есть основания сомневаться в искренности намерений Азербайджана в достижении мира
|В Госуниверситете Тебриза откроется кафедра арменоведения
|В армяно-азербайджанской приграничной зоне обстрелян автомобиль ВС Армении
|СК Армении предъявил обвинение бывшему командующему Армии Обороны Арцаха Джалалу Арутюняну
|Правозащитник: Смертная казнь с правовым государством несовместима
|Прогноз: Реальных возможностей и основ для выхода Еревана и Баку на общую позицию по итогам Брюсселя сегодня нет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ереван: Декларация о независимости Нагорного Карабаха логический ответ на политику этнических чисток в отношении армян со стороны Азербайджанской ССР
|Мирзоян позвонил Лаврову
|Международная школа Дилижана получила международную аккредитацию CIS
|Следствие дополнило обвинение Микаэлу Арзуманяну за приказ отступить с высоты, освобожденной во время войны в Арцахе
|Американские конгрессмены выразили поддержку Арцаху в день независимости
|Блок "Армения": Авантюристская и антинациональная политика действующих армянских властей нанесла катастрофический удар по единству Армения-Арцах
|Серж Саргсян: Арцах получил тяжёлый предательский удар в спину, и его значительная часть сдана врагу
|В Ереване состоялось 1-е заседание Платформы гражданского общества ЕС-Армения
|Заявления о решении нагорно-карабахской проблемы неуместны, пока не решен вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян
|В Армении температура воздуха понизится на 6-8 градусов
|Министр иностранных дел Арцаха проведет консультации в Вашингтоне
|Арцах отмечает День независимости
|Константин Затулин поздравил народ Республики Арцах с Днём Республики
|Омбудсмен Армении не считает уместным даже обсуждение предложения Генпрокурора РА о применении смертной казни за госизмену. Генпрокуратура называет мнение <поверхностным>: Заочная полемика Григорян-Давтян
|Читать больше
АрмИнфо.Вандалы осквернили бюсты великих армян, установленные в центральном парке города Джермук.
Как рассказал на своей странице в Facebook доктор биологических наук, профессор Самвел Пипоян в парке размещены бюсты Комитаса, Севака, Туманяна, Арама Хачатуряна, Мартироса Сарьяна и других.
"В центральном парке города Джермук находится огромный полуразрушенный общественно-краевой комплекс, внутри которого находятся бюсты великих армян Комитаса, Севака, Туманяна, Арама Хачатуряна, Мартироса Сарьяна и десятков других. Я видел много бюстов, но с точки зрения эстетики и скульптуры вряд ли встречал такие удачные работы в одном месте. При этом все бюсты очень удачные, что в нашей действительности уникальное явление. Года два-три назад эти бюсты были испачканы в разные неприятные цвета, и их еще можно было спасти. Положение ужасное сейчас, когда почти все бюсты либо разбиты, либо совершенно осквернены (за неимением другого слова).
Больно видеть, насколько развился в нас вандализм, пренебрежение к искусству и науке, что такие великолепные работы попираются не только простыми гражданами, но и пренебрегаются государственными и общественными службами. Неужели власти Джермука не видят этого? Нужно обращать внимание не только на благоустройство улиц города. Такие бюсты больше никто не создаст, боюсь, и не смогут. А так мы теряем свою историю и уважение к ней, особенно среди молодежи, основная деятельность которых сводится лишь на том, чтобы на бюстах или на прилегающих к ним стенах оставлять надписи "Мы были здесь:", - написал Пипоян.
|На фестивале Starmus в Армении за вклад в популяризацию науки посредством музыки, поэзии и кино были вручены 3 медали Стивена Хокинга
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Оборонные ведомства Армении и Азербайджана продолжают "игру в пинг понг"
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Вандалы осквернили бюсты великих армян в центральном парке Джермука
|Светлана Лобода выступит в Армении с концертом в поддержку Украине
|Временно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе
|The National Interest опубликовал объемную статью о турецком бизнесе по вербовке сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии и Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посольство Армении в Греции: Виновники Стамбульского погрома 1955 года остались безнаказанными
|Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства
|Чавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с Арменией
|Лавров и Мирзоян "сверили часы" на встрече в Москве
|Глава МИД Арцаха: Решение за другого принимается только тогда, когда имеют дело с недоразвитым и лишенным достоинства визави
|IDBank первым в Армении представляет карту Visa Platinum Business
|СМИ: Армению и Азербайджан пригласят на саммит ЕС в Праге 6 октября
|В рамках STARMUS VI Армению посетит лауреат Нобелевской премии по химии Курт Вютрих
|Инфоштаб: Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о "cдаче" общины Иванян и Ачапнякского района Степанакерта противнику
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|АраратБанк выпустит и разместит облигации на 3 млн. долларов
|Мирный договор с Азербайджаном должен быть подписан до конца текущего года - СМИ
|Рубен Варданян переходит Рубикон и уходит в политику
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Новый регламент позволит предотвратить преступность среди несовершеннолетних - Полиция
|Минобороны Армении выступили со вторым за день опровержением противника
|Экс-мэр Еревана решил вернуться к творческой деятельности
|В суд направлено второе уголовное дело о злостном непредставлении декларации об имуществе и доходах - прокуратура РА
|На Малой сцене Русского драмтеатра им.Станиславского премьера
|В Армении, на склоне горы Арагац, состоится масштабный международный фестиваль музыки и современного искусства Sensor
|Прогноз: Перспективы дальнейшего задействования "Турана" против России зависят от геополитики
|Граждане Армении впредь должны получать транзитные визы в случаи транзита через аэропорты Польши за пределы Шенгенской зоны
|За неделю в Армении число заражений коронавирусом возросло на 9,6% до 2.3 тыс. чел.
|Эксперт: Папикян в США встретится с главой Пентагона, в противном случае визит был бы бессмысленным
|Путин провел переговоры с Алиевым и Эрдоганом
|Армянское оборонное ведомство опровергает дезинформацию противника
|Глава МИД Армении едет в Москву
|Сурен Папикян отправился в США
|Журнал Asian Banking & Finance признал Ардшинбанк розничным банком года
|Рабочий визит заместителя министра иностранных дел Tуркменистана в Pеспублику Kазахстан
|Мирзоян: У Армении есть основания сомневаться в искренности намерений Азербайджана в достижении мира
|В Госуниверситете Тебриза откроется кафедра арменоведения
|В армяно-азербайджанской приграничной зоне обстрелян автомобиль ВС Армении
|СК Армении предъявил обвинение бывшему командующему Армии Обороны Арцаха Джалалу Арутюняну
|Правозащитник: Смертная казнь с правовым государством несовместима
|Прогноз: Реальных возможностей и основ для выхода Еревана и Баку на общую позицию по итогам Брюсселя сегодня нет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ереван: Декларация о независимости Нагорного Карабаха логический ответ на политику этнических чисток в отношении армян со стороны Азербайджанской ССР
|Мирзоян позвонил Лаврову
|Международная школа Дилижана получила международную аккредитацию CIS
|Следствие дополнило обвинение Микаэлу Арзуманяну за приказ отступить с высоты, освобожденной во время войны в Арцахе
|Американские конгрессмены выразили поддержку Арцаху в день независимости
|Блок "Армения": Авантюристская и антинациональная политика действующих армянских властей нанесла катастрофический удар по единству Армения-Арцах
|Серж Саргсян: Арцах получил тяжёлый предательский удар в спину, и его значительная часть сдана врагу
|В Ереване состоялось 1-е заседание Платформы гражданского общества ЕС-Армения
|Заявления о решении нагорно-карабахской проблемы неуместны, пока не решен вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян
|В Армении температура воздуха понизится на 6-8 градусов
|Министр иностранных дел Арцаха проведет консультации в Вашингтоне
|Арцах отмечает День независимости
|Константин Затулин поздравил народ Республики Арцах с Днём Республики
|Омбудсмен Армении не считает уместным даже обсуждение предложения Генпрокурора РА о применении смертной казни за госизмену. Генпрокуратура называет мнение <поверхностным>: Заочная полемика Григорян-Давтян
|Читать больше
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Взгляд из Москвы: Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве
|Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками
|Прогноз: Перспективы дальнейшего задействования "Турана" против России зависят от геополитики
|Правозащитник: Смертная казнь с правовым государством несовместима
|Читать больше
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
|Ара Карян:Расширение НАТО и последствия
|Оптический обман, комнаты-перевертыши, искаженная реальность: В Гюмри открылся первый <Музей иллюзий>
|В региональной конкурсной программе <Золотого абрикоса> представлено 2 фильма армянских режиссеров
|Президент Казахстана принял участие в специальной панельной сессии Катарского экономического форума
|Оппозиция Лаврову: РФ была и будет союзником Армении и армянского народа
|В Ереване открылась ОО <Украинский форум> для оказания помощи беженцам из Украины
|Полиция Армении сообщила о задержании 59 участников протестных акций
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку