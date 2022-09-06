Вторник, 6 Сентября 2022 18:45

АрмИнфо.Украинская певица Светлана Лобода в рамках благотворительного мирового тура 18 октября выступит с концертом в Ереване. Об этом певица сообщила в своем телеграмм-канале.

<Мои дорогие! Я объявляю новые даты наших встреч! Все мы, сегодня, вынужденно разбросаны по миру, вдалеке от наших домов, поэтому каждый

концерт для нас - это уникальная возможность прожить это сложное время вместе>, - написала Лобода.

Она также сообщила, что часть вырученных с концертов средств будет направлена на восстановление родного города певицы - г. Ирпень (Киевская область).