Вторник, 6 Сентября 2022 18:44

АрмИнфо.Комитет государственных доходов (КГД) Армении сообщает, что в связи с завершением процесса строительства нового таможенного поста в Ниноцминде (с грузинской стороны), КПП <Бавра> Северного таможенного управления КГД временно не будет функционировать.

<Таможенный пункт <Бавра> будет закрыт 9 сентября с 11:00 до 23:00>,

- говорится в сообщении ведомства.