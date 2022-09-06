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 Вторник, 6 Сентября 2022 18:44
Наира Бадалян

Временно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе

Временно закроется КПП Бавра-Ниноцминда на армяно-грузинской границе

АрмИнфо.Комитет государственных доходов (КГД) Армении сообщает, что в связи с завершением процесса строительства нового таможенного поста в Ниноцминде (с грузинской стороны), КПП <Бавра> Северного таможенного управления КГД временно не будет функционировать.

<Таможенный пункт <Бавра> будет закрыт 9 сентября с 11:00 до 23:00>,

- говорится в сообщении ведомства. 

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