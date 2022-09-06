Вторник, 6 Сентября 2022 18:38

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 36, 38, 51, 59 на улице Минск, школа N186, ясли-детский сад N118 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 31, 31а, 33 на улице Туманяна, собственные дома 57, 59, 61 на улице Хин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, 29, 31 на пр. Маштоца, 6, 8 на улице Таманяна, 38, 38б на улице Исаакяна, 13 на улице Сармени, 62, 66 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14А на улице Киевяна, собственные дома на улицах 2, 3, 7, 8, 9 в кв. “Неркин Чарбах”, собственные дома на 3-ем переулке 3-ей улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аревадашт, Талворик, Артамет, Вананд и Кохбаван;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Уджан;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, Хнаберд и Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-15:00 частично улицы 26 Комисарнери, Андраника, Зоравара Вардана, Таманцинера, Камо, Телави, Момика и Вайк в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 село Гндеваз, частично село Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Ашхар”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, тоннель “Арпа-Севан”, абонент (не являющийся жильцом) “Арскар”;

11:00-15:00 частично село Вернашен;

в Котайкской области:

11:00-15:00 село Банаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воиснкая часть Лусакерта, станции “Виваселл-МТС”, птицефабрика Лусакерта, академия государственного кризисного управления, компания "Лидер", ООО ''Лори'', птицефабрика ''Арутюн'', абоненты (не являющиеся жильцами) “Г.Киракосян”, “Х.Назарян”, ‘Сарнаран-2”, ООО “Биогаз 1, 2”, “Акахах 1, 2”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Ширакской области:

10:00-16:00 центральная часть села Азатан в Ахурянском регионе; территория, прилегающая к клубу, села Ахурян; частично село Джрапи в Анийском регионе; частично село Цогамарг в Ашоцком регионе; село Бандиван в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

09:15-12:00 села Гехи, Гетишен, Гегаванк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 27, 31, 33, 35, 37, 71, 73, 75, 79, 85 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4, 6, 14, 16 на улице Мазманяна в 9-ом Норкском массие; жилые дома 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 16 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 10, 14, 16 на улице Ленинградяна, 9/1 на улице Алабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 1-20 на улице Гаджегорцнери, 33-34, 58-88 на улице Давида Бека;

11:00-17:00 жилые дома 37, 39, 41 на улице Абовяна, 6, 6а, 8 на улице Корюна, 31 на улице Московяна, 6-12 на улице Хоренаци, 6 на пр. Маштоца, 6 на улице Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 и собственный дом 17 на улице Ширванзаде, собственные дома улицы Ширака; собственные дома на улицах 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 в кв. “Неркин Чарбах”; собственные дома на 2-ом и 3-ем переулках 3-ей улицы в кв. “Неркин Чарбаха”, собственные дома на 3-ем переулке 5-ой улицы кв. “Неркин Чарбах”, собственные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы кв. ‘Неркин Чарбах”, собственные дома на 2-ом и 3-ем переулках 12-ой улицы “Некин Чарбаха”, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 15-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 22, 24, 26, 28, 59/1 на улице Рубинянца, собственные дома 1-18 на улице Бусабанакан, 3-20 на улице Герцена, 7-24 на 2-ой улице Эминеску, собственные дома на 1-ой улице Эминеску, собственнеы дома 6-21, 55/1, 57 на пр. Мясникяна, 33/2 на улице Рубинянца, 13, 15, 105 на улице Райниса, 6/15, 18/7 на улице Асратяна, 139 на улице Ульнеци, жилой дом 75/1 на 7-ой улице Канакера, собственные дома 1-91/3 на улице Фанарджяна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аргина, Звартноц;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Артени;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично улицы 1-7, частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Араратяна, Шираза, Ширака, частично кварталы 1-6, “Нор” в городе Масис; частично села Аревабуйр, Джраовит, Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин, Мармарашен и Нор Кянк;

10:30-16:00 частично село Айгепат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Бардзруни;

в Котайкской области:

10:00-16:00 кварталы “Кочор”, “Еритасардакан”, частично улица Шаумяна, ООО “Мех-Мшак”, ЧП “Арташес Казарян”, “Варужан Мкртчян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственники “М.Степанян”, “Ваан Варданян”, МЧС, воинская часть СНБ, ООО “Вараздат”, собственник “С. Самсонян”, кварталы “Маго”, “Анракацаран”, каменный цех, кварталы “Герезманнер”, “Араваин”, “Сейран”, “Вася”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

14:30-16:30 села Катнахбюр, Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), каменные рудники;

в Тавушской области:

10:00-15:00 села Айгепар, Неркин Кармирахбюр, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Бердском регионе;

в Ширакской области:

10:00-13:00 центральная часть села Наапетаван в Артикском регионе;

10:00-16:00 село Бардзрашен в Анийском регионе;

11:00-16:00 села Вохчи, Меграшат, Бюракн, Камхут, Гташен, Арегнадем и прилегающие станции сотовых операторов в Амасийском регионе;

11:00-17:00 села Вардакар, Нор Кянк, Анушаван, Гетап, Лусакерт, Гором, Овташен, Меграшен, Саратак в Артикском регионе.