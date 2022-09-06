Вторник, 6 Сентября 2022 18:37

АрмИнфо. В Стамбуле 67 лет назад были убиты армяне, греки и евреи. Виновные остались безнаказанными, а тысячи армян, греков и евреев под давлением были вынуждены покинуть родину. Об этом говорится в сообщении посольства Армении в Греции.

"6-7 сентября 1955 года в Стамбуле были убиты армяне, греки и евреи. Виновные остались безнаказанными, а тысячи армян, греков и евреев под давлением были вынуждены покинуть родину. Прошло 67 лет, но не предпринято никаких шагов для установления виновных, что еще больше усугубило атмосферу безнаказанности в этой стране. Сегодня мы преклоняемся перед памятью невинных жертв. Больше никогда!", - говорится в сообщении армянского дипломатического представительства в Греции.

Также отмечается, что турецкий депутат армянского происхождения Гаро Пайлан внес предложение в Великую ассамблею Турции об объявлении "Дня коллективной памяти" в память о жертвах погрома 6-7 сентября 1955 года.

"Погром 6-7 сентября 1955 года - одно из трагических инцидентов в истории Турецкой Республики, до сих пор не признанное. По официальным данным, 1011 офисов, 74 церкви, восемь священных колодцев, одна синагога, два монастыря, 26 школ и три кладбища, принадлежащие греческим, армянским и еврейским общинам в Стамбуле и Измире, были разрушены, сожжены и разграблены. Многие женщины подверглись сексуальному насилию, многие люди были жестоко избиты, не менее 10 граждан были убиты во время погрома. Несмотря на объявление военного положения в Анкаре, Измире и Стамбуле и последовавшие за этим меры безопасности, 7 сентября в Стамбуле, Измире, Хатае и Чанаккале продолжались массовые акты насилия и злоупотребления в отношении меньшинств и мест их отправления культа", - отметил депутат, аргументируя свою инициативу.

Пайлан отметил, что хотя после погрома было арестовано около 4400 человек, около 4000 были освобождены в течение нескольких месяцев, включая тех, кто систематически распространял пропаганду, приведшую к погрому, и организаторов националистического митинга 6 сентября на площади Таксим в Стамбуле. Он добавил, что только 228 человек были признаны виновными и понесли наказание за участие в погроме, в котором приняли участие около 100 000 человек.

Подчеркнув, что погром 6-7 сентября не был признан, а виновные были защищены политикой безнаказанности, при этом жертвам было отказано в компенсации, Пайлан заявил, что такая позиция властей привела к аналогичным случаям массового насилия еще десятилетия после погрома.

Пайлан подчеркнул, что объявление 6-7 сентября Днем коллективной памяти жертв погрома было бы большим шагом в признании прошлого.