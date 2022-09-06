Вторник, 6 Сентября 2022 12:39

АрмИнфо. Армения придает большое значение дальнейшему развитию и углублению многопрофильного сотрудничества с Соединенным Королевством, основанного на демократических ценностях, практических интересах и взаимном уважении.

Об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра РА Никола Пашиняна новоизбранному премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Элизабет Трасс.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится: <Ваше Превосходительство, сердечно поздравляю Вас с избранием на пост премьер- министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и лидера Консервативной партии, желаю Вам успехов в Вашей предстоящей ответственной миссии.

Уверен, что под Вашим руководством, а также благодаря Вашему богатому опыту в сфере государственного управления Соединенное Королевство продолжит развиваться и процветать, внося свой весомый вклад в преодоление глобальных вызовов>.

Пашинян выразил надежду на то, что в период правления Трасс армяно-британские отношения получат новый импульс и качество на благо процветания двух стран и благополучия дружественных народов.

<Армения, как демократическая страна, отводит ключевое место широкомасштабным реформам, направленным на обеспечение верховенства закона, борьбу с коррупцией, защиту прав человека, и в этом контексте высоко оценивает постоянную поддержку Армении и армянскому обществу со стороны Соединенного Королевства.

Текущий год является юбилейным в армяно-британских отношениях: мы отмечаем 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений, что является новой вехой для оценки отношений и определения новых перспектив сотрудничества.

На протяжении этих трех десятилетий отношения между нашими странами последовательно развивались, включая политический диалог, межпарламентские, образовательные и культурные связи, экономическое сотрудничество. Однако я считаю, что в двусторонних отношениях еще есть нереализованный потенциал, и рассчитываю на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства с целью его реализации и обогащения армяно-британской повестки дня новыми проектами.

Еще раз поздравляю Вас, желаю Вам плодотворной работы, а народу Соединенного Королевства - процветания и успехов>, - говорится в послании.