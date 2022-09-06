Вторник, 6 Сентября 2022 11:13

АрмИнфо.ЕС может реализовать свой потенциал и стать настоящим геополитическим игроком только вместе с Турцией. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на совместной пресс-конференции по итогам встречи с французской коллегой Катрин Коллонной в Анкаре.

,При этом он заверил, что ситуация на Украине еще раз показала насколько важна Турция для Европы и Евросоюза.

Вместе с тем, как передают СМИ, турецкий министр обратил внимание, что Турция и Франция имеют разногласия по различным вопросам, в том числе ситуации по Восточному Средиземноморью, Эгейскому морю, Кипру, Сирии, Ираку, Ливии, Кавказу и Украине.

При этом он заверил, что после "победы Азербайджана в Нагорном Карабахе на Южном Кавказе появилась возможность для постоянного мира и стабильности".

Чавушоглу подчеркнул необходимость оказания поддержки переговорному процессу Турции и Азербайджана с Арменией.