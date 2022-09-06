Вторник, 6 Сентября 2022 11:12

АрмИнфо. В Москве 5 сентября состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, включая график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, а также мероприятий в рамках празднования 30-летия дипотношений и 25-летия базового Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Дана высокая оценка динамично развивающимся торгово-экономическим, межрегиональным и культурно-гуманитарным связям.

"В фокусе внимания была региональная проблематика. Подтверждена приверженность всеобъемлющему выполнению договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Обсуждены дальнейшие шаги в контексте разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций, работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также проработки параметров мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также добавляется, что состоялся обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам взаимодействия в рамках интеграционных механизмов - ЕАЭС, СНГ и ОДКБ - и внешнеполитической координации на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.

В тоже время в ходе приветственного слова перед началом переговоров, Лавров обратил внимание на регулярность встреч с армянским коллегой.

"Делаем это в неформальном режиме. Когда возникает необходимость "сверить часы", всегда готовы друг с другом пообщаться.

Сегодняшняя беседа - хорошая возможность обсудить, как развиваются наши отношения в свете регулярных контактов Президента России В.В.Путина и Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна: недавно они в очередной раз переговорили по телефону. Запланирована встреча двух лидеров и во время Восточного экономического форума", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.