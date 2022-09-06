Вторник, 6 Сентября 2022 11:10

АрмИнфо. Решение за другого принимается только тогда, когда имеют дело с недоразвитым и лишенным достоинства визави. Подобного мнения придерживает глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

Главный дипломат Арцаха в этом ключе призвал не верить тем, кто "скажет вам, что уже давно решено и решено за нас".

"Одним из проявлений недоразвитости и отсутствия достоинства являются малодушие и порочность. Малодушные и развратные люди являются непатриотичными и готовы отречься от Родины в обмен на материальные блага.

Даже самые крупные и могущественные государства, в обществах которых царили такие порядки, были стерты с лица земли, и таких примеров в истории немало. В то же время самые маленькие государства и народы даже в самой сложной ситуации могут преодолеть любые трудности, если в их обществах преобладают достоинство, вера, мудрость, а общество обладает коллективным разумом", - резюмировал Бабаян.