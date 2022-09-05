Понедельник, 5 Сентября 2022 19:05

АрмИнфо.2-го сентября в IDBank-е состоялась презентация карты Visa Platinum Business. Этот вид карты представлен в Армении впервые: она приходит на смену платежным картам для бизнеса, предоставляя клиентам множество преимуществ.

Итак, приобретая карту Visa Platinum Business от IDBank-а, Вы получаете:

Гибкость платежей,

Возмещение непредвиденных расходов,

Привилегии в виде кэшбэков и скидок,

Доступ к Lounge Key в 1200 аэропортах по всему миру,

Мгновенное выполнение транзакций с мобильным онлайн-приложением IDBusiness Mobile и многое другое.

По словам Тиграна Мхитаряна, директора по корпоративному банкингу IDBank-а, карта создана специально для нужд бизнеса и пришла на смену другим платежным картам, так как сочетает в себе ряд преимуществ и позволяет осуществлять онлайн-транзакции. «Мы предлагаем корпоративным клиентам не только удобные и актуальные карты, способные избавить от многих забот, но и активно развиваем направление кредитования. Буквально через несколько дней мы предложим нашим клиентам краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты в иностранной валюте с беспрецедентно низкими процентными ставками и выгодными условиями, которые будут предназначены как для финансирования, так и для рефинансирования", - говорит Тигран Мхитарян.

Корпоративные клиенты IDBank-а имеют возможность получать персональное и полное обслуживание в отдельном уютном зале, не беспокоясь об очередях и потере времени.

Ознакомиться с условиями и преимуществами карты Visa Platinum Business можно здесь.