Понедельник, 5 Сентября 2022 18:56

АрмИнфо.Армению и Азербайджан пригласят на саммите ЕС в Праге 6 октября, на котором ожидается формирование Европейского политического сообщества - органа, призванного укреплять вопросами безопасности на всем континенте. Об этом пишет The Guardian.

Согласно источнику, в интервью Guardian и другим европейским СМИ, президент Европейского совета Шарль Мишель, сказал, что не сомневается, что Великобританию пригласят в столицу Чехии, несмотря на "трудности" по протоколу Северной Ирландии.

Он сказал, что очевидно, что Великобритания должна быть там. "Даже если у нас есть дискуссии и трудности по этой теме, в более широкой перспективе нет никаких сомнений в том, что мы друзья и что нам нужно продолжать действовать вместе", - отметил Мишель.

The Guardian добавляет, что в то время как дипломаты ЕС согласны с приглашением Великобритании на встречу, вопрос о включении Турции является более спорным. Греция и Кипр, вовлеченные в давние споры с Анкарой, выступают против приглашения Турции, которая остается официальным кандидатом на вступление в ЕС, хотя переговоры зашли в тупик в течение многих лет. Мишель сказал, что ЕС должен пригласить Турцию, но он хотел "убедиться в поддержке всех коллег". "В числе других гостей Норвегия и Швейцария, страны, не входящие в ЕС, но глубоко интегрированные в единый рынок, а также девять стран, надеющихся вступить в ЕС, включая Украину, Молдову, Грузию и шесть государства Западных Балкан, а также Армения и Азербайджан", - добавляет источник.

Хотя были опасения, что Европейское политическое сообщество может просто воспроизвести существующие общеевропейские органы, такие как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Мишель предположил, что лидеры хотели бы создать неформальный и "очень гибкий" орган, напоминающий "Большую семерку" или G20.