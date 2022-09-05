Понедельник, 5 Сентября 2022 18:16

АрмИнфо. В рамках Международного фестиваля науки, искусства и музыки STARMUS VI Национальную академию наук РА посетит лауреат Нобелевской премии по химии, швейцарский химик, биофизик Курт Вютрих.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, 7 сентября , в 11:00, в НАН РА ученый проведет лекции, после чего ответит на интересующие вопросы.

Отметим, что Лауреат Нобелевской премии по химии 2002 года, Курт Вютрих, показал, что к биологическим макромолекулам можно применить метод ЯМР - явление ядерного магнитного резонанса. Оно известно уже более полувека и состоит в том, что атомы, помещенные в сильное постоянное магнитное поле с наложенным на него слабым переменным электромагнитным полем, резонируют на определенной частоте.

Вютрих также широко известен в научных кругах своими исследованиями <неправильных белков> - прионов, ответственных за возникновение страшного заболевания <коровьего бешенства>, смертельно опасного не только для скота, но и людей.

Все свои научные исследования швейцарский ученый проводил в ведущих научно- исследовательских центрах мира.