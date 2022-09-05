Понедельник, 5 Сентября 2022 18:14

АрмИнфо.Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о "сдаче" общины Иванян и Ачапнякского района Степанакерта, да и вообще любого другого населенного пункта Республики Арцах противнику. Об этом говорится в заявлении Информационного штаба Республики Арцах.

"В последнее время в социальных сетях циркулируют слухи о том, что есть договоренность с азербайджанской стороной о "сдаче" общины Иванян Аскеранского района и Ачапнякского района города Степанакерта.

Сообщаем вам, что подобные ложные новости и слухи не имеют ничего общего с реальностью, и распространяются спецслужбами Азербайджана с коварной целью вызвать у наших граждан чувство паники, а также чувство беспомощности и безысходности. Власти Арцаха не ведут никаких переговоров о "сдаче" общины Иванян и Ачапнякского района столицы, да и вообще любого другого населенного пункта Республики Арцах.

Наоборот, они день и ночь работают над разработкой и реализацией долгосрочных и принципиальных решений по улучшению условий жизни жителей этого и всех других населенных пунктов. Мы призываем воздержаться от распространения вышеуказанной и любой другой дезинформации, так как тем самым вы способствуете осуществлению планов врага", - говорится в заявлении Инфоштаба НКР.