Понедельник, 5 Сентября 2022 18:10

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 6 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5 на 2-ом Шрджадардзаин, 13, 14, 15 на улице Минск, собственные дома, прилегающие к улице Минск в 8-ом Норкском массиве; собственные дома на улице Майляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 13, 15, 15/1 на улице Шинарарнери, 16/1, 16/2, 16/3 на улице Арзуманяна, 10, 14, 16 на улице Ленинградяна, 9 на улице Алабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома на 1-ой улице, 1-39 на 2-ой улице Гаджегорцнери, 1-23 на переулке Нубарашена,

11:00-17:00 улицы Неркин Чарбаха 1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, собственные дома 2 на 3-ей улице, собственные дома на 3-ем переулке, на 7-ой улице, на 1-ом переулке, на 12-ой улице, на 3-ем переулке, жилые дома 30, 32 на пр. Аршакуняца, подъезд 1 жилого дома 6 на улице Лазо, собственные дома на улице Лазо и на переулках Лазо; а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 40/3, 74/5, 80/4 на улице Асратяна, собственные дома 32/19, 42/2, 42/6, 42/11, 42/14 на улице Саркавага, 48/7, 48/8, 50/12, 52/7 на улице Фанарджяна, 80/4 на улице Асратяна, 1-34 на 6-ой улице Канакера, 59-92 на улице Сев Кареци Сако, абоненты-жильцы жилых домов 83, 85, 85а на улице Анрапетутяна, 20, 22, 24, 26 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично село Нор Кянк;

10:30-13:00 частично село Айгезард;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улицы Варданяна, Мясникяна, Исакова, Шаумяна, Барекамутяна, Автокаяни, квартал “Дзахапня”, мэрия, станция “Внасазерцман”, санатории “Армения”, “Джермук ашхар”, Канатная дорога-2, ГЭС “Мушег”, Минеральные воды 2, и абоненты (не являющиеся жильцами) структур “Джерсан” в городе Джермук; села Кармрашен, Гер-Гер;

в Армавирской области:

11։00-17։00 частично село Шаумян;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично село Цогамарг в Ашоцком регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 36, 38, 51, 59 на улице Минск, школа N186, ясли-детский сад N118 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 31, 31а, 33 на улице Туманяна, собственные дома 57, 59, 61 на улице Хин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, 29, 31 на пр. Маштоца, 6, 8 на улице Таманяна, 38, 38б на улице Исаакяна, 13 на улице Сармени, 62, 66 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14А на улице Киевяна, собственные дома на улицах 2, 3, 7, 8, 9 в кв. “Неркин Чарбах”, собственные дома на 3-ем переулке 3-ей улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аревадашт, Талворик, Артамет, Вананд и Кохбаван;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Уджан;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично села Норашен, Неркин Двин, Верин Двин, Хнаберд и Айгезард;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-15:00 частично улицы 26 Комисарнери, Андраника, Зоравара Вардана, Таманцинера, Камо, Телави, Момика и Вайк в городе Ехегнадзор;

10:00-16:00 село Гндеваз, частично село Кечут, птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Ашхар”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, тоннель “Арпа-Севан”, абонент (не являющийся жильцом) “Арскар”;

11:00-15:00 частично село Вернашен;

в Котайкской области:

11:00-15:00 село Банаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воиснкая часть Лусакерта, станции “Виваселл-МТС”, птицефабрика Лусакерта, академия государственного кризисного управления, компания "Лидер", ООО ''Лори'', птицефабрика ''Арутюн'', абоненты (не являющиеся жильцами) “Г.Киракосян”, “Х.Назарян”, ‘Сарнаран-2”, ООО “Биогаз 1, 2”, “Акахах 1, 2”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Ширакской области:

10:00-16:00 центральная часть села Азатан в Ахурянском регионе; территория, прилегающая к клубу, села Ахурян; частично село Джрапи в Анийском регионе; частично село Цогамарг в Ашоцком регионе; село Бандиван в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

09:15-12:00 села Гехи, Гетишен, Гегаванк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).