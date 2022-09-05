Понедельник, 5 Сентября 2022 18:09

АрмИнфо.Исторически сложилось так, что народ Казахстана на протяжении многих веков, обогащенный духовным наследием различных народов и верований, впитал в себя бесценные качества толерантности, согласия, взаимоуважения.

Мы достигли этого и благодаря тому, что с первых дней независимости наша страна особое внимание уделяет вопросам этнического и межрелигиозного согласия, расширению реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований, для всестороннего развития личности.

За годы независимости приняты важнейшие государственные и правительственные документы и решения, осуществлены широкомасштабные инициативы, направленные на развитие культуры, духовности, просветительства.

В нелегких условиях развития суверенности Казахстана, перехода к рыночной экономике и демократическим формам организации общественной жизни мы сумели обосновать идею межэтнического и межконфессионального согласия, углубить ее и развить в соответствии с требованиями времени и потребностями казахстанцев, которая сегодня известна в мире как «Казахстанский путь».

Фундаментальные постулаты как, мир, диалог конфессий и культур являются нашим бесценным богатством. Парадигма межэтнического и межконфессионального согласия признается всем мировым сообществом, сама же «Казахстанская модель» стала образцом для примера не только для ближайших соседей, но и многих зарубежных государств, предметом научного изучения для экспертов, ученых и политиков.

Следует четко обозначить, что феномен успеха нашей страны заложен в особенностях истории нашей Родины и его народа, а развитие межконфессионального и межрелигиозного согласия напрямую связано с процессами многовекового взаимопроникновения различных типов цивилизаций и культур на срединной части Евразийского континента.

В свою очередь толерантность, присущая народам нашей республики, его доброжелательное отношение к представителям других этносов, культур, религий и конфессий обусловили строительство крепкого и надежного фундамента для созидательного и всестороннего развития и дальнейшего процветания светского государства.

Уникальный казахстанский опыт поддержания межконфессионального согласия и религиозной толерантности оказался востребованным в глобальном масштабе. В связи с этим одним из значимых достижений Казахстана является Съезд лидеров мировых и традиционных религий, проводимый в г. Нур-Султан с периодичностью один раз в три года.

В период с 2003 по 2021 гг. было проведено шесть Съездов лидеров мировых и традиционных религий по актуальным вопросам сотрудничества представителей различных религий в интересах мирной и достойной жизни людей всей планеты.

Съезд духовных лидеров стал весомым вкладом Казахстана в развитие глобального межрелигиозного диалога во имя мира и стабильности. Сочетая данный подход с такими ключевыми принципами своего внешнеполитического курса, как многовекторность и приверженность мирному и коллективному решению международных разногласий, Казахстан активно содействует углублению взаимопонимания между восточной и западной цивилизациями.

В сентябре месяце наша столица откроет свои двери для участников и гостей VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, на котором примут участие более 100 участников из 50 стран.

Хотелось бы отметить, что тематика пленарного и секционных заседаний VII Съезда даст возможность всесторонне обсудить актуальные проблемы современной эпохи, подверженной угрозам инфекционных болезней, международным противостояниям, которые беспокоят каждого гражданина вне зависимости от его религиозной и этнической принадлежности, и выработать надлежащие рекомендации по их решению.

Оценивая значимость покоренных высот, достигнутых вершин за девятнадцать лет со дня созыва Первого Съезда, уверены, что в основе будущего форуму будет лежать духовное единство лидеров мировых и традиционных религий, искренне объединившихся в Казахстане в знак сотрудничества во имя благополучия и безопасности жизни всех народов, духовного возрождения и совершенствования человечества.