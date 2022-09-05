Понедельник, 5 Сентября 2022 16:52

АрмИнфо.08-го сентября текущего года ОАО АРАРАТБАНК выпустит второй за 2022 год долларовый транш на следующих условиях:

Общий объем эмиссии - 3,000,000 долларов США

Количество облигаций - 120,000

Номинальная стоимость - 25 долларов США

Срок обращения - 27 месяцев

Годовая купонная доходность - 4,25%

Периодичность купонных выплат - ежеквартально

Облигации будут размещены с 08-го сентября 2022 года до 08-го декабря 2022 года включительно, если размещаемый объем облигаций не будет исчерпан до указанной даты. Облигации АраратБанка можно приобрести как в головном офисе, так и в филиалах АраратБанка, а после листинга облигации будут введены в обращение на вторичном рынке, в частности, на торговой площадке ОАО «Фондовая биржа Армении».

В банке напомнили, что привлеченные в виде облигаций денежные средства гарантированны со стороны Фонда гарантирования компенсации вкладов.

Полная информация о 23-й эмиссии облигаций АраратБанка доступна по следующей ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован со стороны Центрального банка РА 8 апреля текущего года.