Понедельник, 5 Сентября 2022 16:51

АрмИнфо.Мирный договор с Азербайджаном должен быть подписан до конца текущего года. Согласно сообщению ереванского издания <Грапарак>, об этом на закрытой встрече с депутатами от правящей фракции <Гражданский договор> заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Издание отмечает, что партия <Гражданский договор> проводит в Дилижане трехдневный семинар под эгидой американской организации NDI. В последний день семинара в его работе примет участие и лидер <ГД>. А сегодня, продолжил источник, Никол Пашинян провел закрытую встречу с депутатами от правящей фракции, они обсудили предстоящие выборы в органы местного самоуправления, а также предстоящий съезд партии. В конце встречи Никол Пашинян проинформировал депутатов о некоторых деталях встречи между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, заявив, что до конца года должен быть подписан мирный договор с Азербайджаном.