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 Понедельник, 5 Сентября 2022 16:17
Давид Степанян

Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками

Прогноз: Чрезвычайно осторожная политика Армении чревата большими рисками

АрмИнфо.Текущая, чрезвычайно осторожная политика руководства Армении чревата для нас в будущем большими рисками. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер партии "Сувереннная Армения" Давид Санасарян.

"Эти люди пытаются воздержаться от любого шага, который вдруг может не понравиться Кремлю. Пытаются делать так чтобы избежать провоцирования новой войны, пытаются избежать косвенного ответа на такой шаг. Для меня лично подобная политика чрезвычайно проблематична и не содержит в себе ничего способного привести к положительным изменениям для нашей страны в будущем", - заметил он.

По оценкам политика, по состоянию на данном этапе политика Армении направлена на удовлетворение требований Баку. Даже в нарушение существующих договоренностей. К примеру, как в случае досрочного исхода армянского населения из населенных пунктов Лачинского коридора.  Происходящее Санасарян объясняет применением Азербайджаном военной силы в условиях молчаливого одобрения РФ.

На этом фоне, главным вопросом для политика остаются временные рамки в которых Армения будет продолжать осторожничать и попутно выполнять договоренности между Москвой и Анкарой. Причем, в условиях когда последние полностью противоречат собственным интересам Еревана. Санасарян убежден, что данная ситуация является исключительно плодом собственных ошибок руководства Армении.

Выход из текущей ситуации политику видится в переходе Армении от осторожной дипломатии к дипломатии воинствующей. В свете отсутствия даже теоретических надежд на какие-либо положительные изменения для Армении от текущей политики, на его взгляд, это остается безальтернативным путем выхода из текущего положения.

"Остановить продвижение врага, вернуть ситуацию в состояние баланса можно исключительно посредством оружия. Необходимо вооружаться, готовиться и по возможности развивать экономику. Другого пути у нас уже нет. С учетом отсутствия у России особых возможностей помогать Армении в процессе вооружения и модернизации армии, необходимо найти новые пути оружейных поставок. Любой ценой поскольку именно от этого зависит будущее и само существование Армении", - подытожил Санасарян.

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