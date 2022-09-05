Понедельник, 5 Сентября 2022 16:14

АрмИнфо.. В Армении будет проводиться профилактический учет ряда несовершеннолетних, входящих в группы риска, а также родителей или иных законных представителей, оказывающих на них негативное влияние. Постоянная комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности вынесла положительное заключение по поправкам в закон "О полиции".

По словам заместителя начальника Полиции РА Ара Фиданяна, согласно поправкам, профилактический учет будет осуществляться в установленном правительством порядке для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, совершивших административное правонарушение два и более раза в течение года. Речь идет о несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности в момент совершения преступления, либо самовольно покинувших место жительства два и более раза. Это положение будет распространяться и на несовершеннолетних, которые на основании соответствующего решения педсовета отсутствуют на обязательном обучении в течение 120 и более часов, занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, азартными играми, употребляют спиртные напитки и наркотики. Также будет проводиться профилактический учет ряда несовершеннолетних, входящих в другие группы риска, а также родителей или иных законных представителей, оказывающих на них негативное влияние. Как отметил Ара Фиданян, новый регламент позволит предотвратить преступность среди несовершеннолетних.