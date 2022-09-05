Понедельник, 5 Сентября 2022 16:12

АрмИнфо. Экс-мэр Еревана Айк Марутян решил вернуться к творческой деятельности. Об этом он написал

на своей странице в Facebook.

<Дорогие коллеги, параллельно с общественной деятельностью, возобновляю свою творческую работу. На ваш суд представляю моноспектакль <Мэр>, - написал Марутян.

Напомним, что в декабре 2021 года Марутян был отстранен от должности мэра Еревана по итогам тайного голосования Совета старейшин

столицы, инициированного правящей фракцией "Мой шаг". Его преемником был избран первый вице-мэр, член Совета старейшин Грачья Саркисян.