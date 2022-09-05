Понедельник, 5 Сентября 2022 15:54

АрмИнфо. Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против бывшего следователя Следственного комитета Армении за злостное непредставление декларации о доходах и имуществе. Прокурор утвердил

обвинительное заключение и направил материалы дела в Антикоррупционный суд для рассмотрения дела по существу. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, в рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом, доказано, что бывший следователь Следственного комитета В.Г. в период работы в указанной должности в соответствии со статьей 34 Закона РА "О государственной службе" обязан был представить декларацию о доходах и имуществе. Помимо этого, данное лицо обязано было представить декларацию о прекращении своих служебных обязанностей. Между тем, 29 июля 2020 года В.Г. в установленный 3-дневный срок не представил в Антикоррупционный комитет декларацию о прекращении своих полномочий. Он не представил декларацию даже позже, после получения соответствующего уведомления со стороны Антикоррупционной комиссии, в результате чего 2 сентября 2021 года комиссия постановила применить к В. Г. административное взыскание в размере двухсоткратного размера минимальной заработной платы. Более того, будучи надлежащим образом уведомленным о применении административного взыскания, В.Г. умышленно не предъявил в установленный 30-дневный срок декларацию об имуществе и доходах на дату прекращения служебных обязанностей.

На основании доказательств, полученных в рамках уголовного производства, постановлением прокурора, осуществляющего надзор за законностью производства, в отношении В.Г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.2 УК РА, действовавшей на момент совершения деяния (что соответствует ч. 1 ст. 444 действующего УК РА). На основании этого орган, ведущий производство, предъявил ему обвинение по указанной статье.

Это второе уголовное дело, направленное в суд по такому преступлению с момента криминализации деяния о злостном непредставлении декларации об имуществе и доходах.