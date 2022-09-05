Понедельник, 5 Сентября 2022 15:01

АрмИнфо. Репертуар Малой сцены Русского драматического театра имени К.Станиславского пополнится пьесой современного драматурга и режиссера Михаила Хейфеца <В ожидании Его>, в режиссуре Елены Варданян.

Пьеса <В ожидании Его> была написана Хейфецом в 2010 году и была поставлена на театральных сценах ряда российских театров. Сам автор определил жанр своего произведения как лирическую комедию. Спектакль повествует о 4 женщинах разного возраста, со своей отличительной судьбой и эмоциональной драмой. Через интернет они знакомятся с мужчиной и спешат в парк на свидание, ожидая чуда, избавления от одиночества и житейских трудностей.

Роли исполняют Лалита Букиа, Лиана Севумян, Елена Есаян и Юлия Жданова. Сценограф спектакля - Артур Арутюнян, музыкальное оформление - Елена Варданян, хореография - Нуне Киракосян.

Спектакль предназначен для зрителей возрастной категории 16+. Согласно источнику, премьерные показы состоятся 11, 20, 21 и 28 сентября. Отметим, что М. Хейфец - призер и лауреат различных международных драматических и литературных конкурсов.