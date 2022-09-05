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АрмИнфо. Репертуар Малой сцены Русского драматического театра имени К.Станиславского пополнится пьесой современного драматурга и режиссера Михаила Хейфеца <В ожидании Его>, в режиссуре Елены Варданян.
Пьеса <В ожидании Его> была написана Хейфецом в 2010 году и была поставлена на театральных сценах ряда российских театров. Сам автор определил жанр своего произведения как лирическую комедию. Спектакль повествует о 4 женщинах разного возраста, со своей отличительной судьбой и эмоциональной драмой. Через интернет они знакомятся с мужчиной и спешат в парк на свидание, ожидая чуда, избавления от одиночества и житейских трудностей.
Роли исполняют Лалита Букиа, Лиана Севумян, Елена Есаян и Юлия Жданова. Сценограф спектакля - Артур Арутюнян, музыкальное оформление - Елена Варданян, хореография - Нуне Киракосян.
Спектакль предназначен для зрителей возрастной категории 16+. Согласно источнику, премьерные показы состоятся 11, 20, 21 и 28 сентября. Отметим, что М. Хейфец - призер и лауреат различных международных драматических и литературных конкурсов.
|На Малой сцене Русского драмтеатра им.Станиславского премьера
|В Армении, на склоне горы Арагац, состоится масштабный международный фестиваль музыки и современного искусства Sensor
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|За неделю в Армении число заражений коронавирусом возросло на 9,6% до 2.3 тыс. чел.
|Эксперт: Папикян в США встретится с главой Пентагона, в противном случае визит был бы бессмысленным
|Путин провел переговоры с Алиевым и Эрдоганом
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|Прогноз: Реальных возможностей и основ для выхода Еревана и Баку на общую позицию по итогам Брюсселя сегодня нет
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|Международная школа Дилижана получила международную аккредитацию CIS
|Следствие дополнило обвинение Микаэлу Арзуманяну за приказ отступить с высоты, освобожденной во время войны в Арцахе
|Американские конгрессмены выразили поддержку Арцаху в день независимости
|Блок "Армения": Авантюристская и антинациональная политика действующих армянских властей нанесла катастрофический удар по единству Армения-Арцах
|Серж Саргсян: Арцах получил тяжёлый предательский удар в спину, и его значительная часть сдана врагу
|В Ереване состоялось 1-е заседание Платформы гражданского общества ЕС-Армения
|Заявления о решении нагорно-карабахской проблемы неуместны, пока не решен вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян
|В Армении температура воздуха понизится на 6-8 градусов
|Министр иностранных дел Арцаха проведет консультации в Вашингтоне
|Арцах отмечает День независимости
|Константин Затулин поздравил народ Республики Арцах с Днём Республики
|Омбудсмен Армении не считает уместным даже обсуждение предложения Генпрокурора РА о применении смертной казни за госизмену. Генпрокуратура называет мнение <поверхностным>: Заочная полемика Григорян-Давтян
|Посол: молоканская община - очень ценное связующее звено между Россией и Арменией
|Генпрокурор Армении предложил сформировать правовые основания для применения смертной казни за государственную измену
|Эксперт: Расчеты Запада верны. Иллюзорны лишь армянские надежды
|Прогноз: Комиссия по подготовке мирного договора поставит под угрозу статус Арцаха
|Обсуждение было непростым: Пашинян о встрече с Алиевым
|Правительство Армении сократит автопарк на 654 машины
|Грош цена таким дипломам: Пашинян анонсировал изменения в системе высшего образования - госвузов в Армении будет максимум 8
|Бывшему главе общины Айнтап предъявлено обвинение в злоупотреблениях и служебном мошенничестве - СК
|Экс-командующий Армией обороны Арцаха арестован - адвокат
|Экс-командующий Армией обороны Арцаха освобожден из-под стражи
|Экс-премьер Армении предлагает Армении выйти из ОДКБ
|Аветик Чалабян освобожден из под стражи под залог в 15 млн драмов
|Пашинян и Алиев договорились начать работу над мирным договором
|Шарль Мишель: Европейский Союз готов и дальше наращивать свою поддержку на пути к долгосрочному и устойчивому миру между Арменией и Азербайджаном.
|Гарибашвили: Грузия всегда готова внести свой вклад и поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Названы участники международного конкурса 7th BAIQONYR ISFF
|Гегам Степанян: Международное признание Арцаха уже назрело
|С.Лавров: Баку, Ереван и Москва продвинулись в достижении договоренностей
|Конверс Банк предлагает субъектам МСБ обновленный кредитный продукт Converse Blitz без проведения финанализа
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На одной из станций ереванского метрополитена и близлежащих районах проведены учебные антитеррористические мероприятия - СНБ
|Состоялся телефонный разговор между руководителями МИД Tуркменистана и государства Kатар
|Москва продолжает предметную работу с Ереваном и Баку в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД РФ
|МИД РФ: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС имел бы ощутимый эффект для всего региона
|ЕС не имеет никакого отношения к реальному желанию содействовать нормализации армяно - азербайджанских отношений - Захарова
|Эксперт: Бердзор и Ахавно - классический образец этнической чистки
|Генпрокуратура требует взыскать с Сурика Хачатряна и 5 аффилированных с ним лиц более $47 млн.
|Читать больше
|Прогноз: Перспективы дальнейшего задействования "Турана" против России зависят от геополитики
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|Эксперт: Расчеты Запада верны. Иллюзорны лишь армянские надежды
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