Понедельник, 5 Сентября 2022 14:38

АрмИнфо. На склоне горы Арагац, на высоте 1711 метров над уровнем моря, где расположен зеркальный радиотелескоп Геруни, с 10 по 12 сентября, состоится международный фестиваль музыки и современного искусства. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы организаторов Фестиваля.

В рамках мероприятия в Армению приедут музыканты, медиахудожники и другие деятели искусства из разных стран мира, в том числе Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Нидерландов, России, Румынии, США, Тайвани, Франции, Швеции, Японии.

Программа фестиваля достаточно насыщенная, посетителей ожидает свыше 80 выступлений на 4 сценах, установленных у зеркального радиотелескопа Геруни, в числе которых инсталляции, различные экспозиции, кинетические аудио-визуальные скульптуры, живые скульптуры, стрит-арт , театральные постановки и др.

В списке участников фигурируют такие имена как Петер Кутин (Австрия), Франческо Тосини (Италия), Тони Бак (Австралия), студия SilaSveta (РФ), ArtBasis (Армения), DALeast (Китай), Артем Стефанов (РФ), Маша Богораз (Россия), Олег Глушков (Россия) и др.

На территории ,прилегающей к радиотелескопу Геруни, будет организован кемпинг, установлены фуд-корты, а также предлагается трансфер из Еревана.

Билеты на Sensor можно приобрести, перейдя по следующей ссылке: sensorfestival.org/

Организаторы фестиваля имеют большой опыт в проведении культурных мероприятий подобного масштаба в Нью-Йорке, Берлине, Барселоне, Москве и др.