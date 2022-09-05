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АрмИнфо. На склоне горы Арагац, на высоте 1711 метров над уровнем моря, где расположен зеркальный радиотелескоп Геруни, с 10 по 12 сентября, состоится международный фестиваль музыки и современного искусства. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы организаторов Фестиваля.
В рамках мероприятия в Армению приедут музыканты, медиахудожники и другие деятели искусства из разных стран мира, в том числе Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Нидерландов, России, Румынии, США, Тайвани, Франции, Швеции, Японии.
Программа фестиваля достаточно насыщенная, посетителей ожидает свыше 80 выступлений на 4 сценах, установленных у зеркального радиотелескопа Геруни, в числе которых инсталляции, различные экспозиции, кинетические аудио-визуальные скульптуры, живые скульптуры, стрит-арт , театральные постановки и др.
В списке участников фигурируют такие имена как Петер Кутин (Австрия), Франческо Тосини (Италия), Тони Бак (Австралия), студия SilaSveta (РФ), ArtBasis (Армения), DALeast (Китай), Артем Стефанов (РФ), Маша Богораз (Россия), Олег Глушков (Россия) и др.
На территории ,прилегающей к радиотелескопу Геруни, будет организован кемпинг, установлены фуд-корты, а также предлагается трансфер из Еревана.
Билеты на Sensor можно приобрести, перейдя по следующей ссылке: sensorfestival.org/
Организаторы фестиваля имеют большой опыт в проведении культурных мероприятий подобного масштаба в Нью-Йорке, Берлине, Барселоне, Москве и др.
|На Малой сцене Русского драмтеатра им.Станиславского премьера
|В Армении, на склоне горы Арагац, состоится масштабный международный фестиваль музыки и современного искусства Sensor
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|Эксперт: Папикян в США встретится с главой Пентагона, в противном случае визит был бы бессмысленным
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|Американские конгрессмены выразили поддержку Арцаху в день независимости
|Блок "Армения": Авантюристская и антинациональная политика действующих армянских властей нанесла катастрофический удар по единству Армения-Арцах
|Серж Саргсян: Арцах получил тяжёлый предательский удар в спину, и его значительная часть сдана врагу
|В Ереване состоялось 1-е заседание Платформы гражданского общества ЕС-Армения
|Заявления о решении нагорно-карабахской проблемы неуместны, пока не решен вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян
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|Министр иностранных дел Арцаха проведет консультации в Вашингтоне
|Арцах отмечает День независимости
|Константин Затулин поздравил народ Республики Арцах с Днём Республики
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|Экс-командующий Армией обороны Арцаха арестован - адвокат
|Экс-командующий Армией обороны Арцаха освобожден из-под стражи
|Экс-премьер Армении предлагает Армении выйти из ОДКБ
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|Шарль Мишель: Европейский Союз готов и дальше наращивать свою поддержку на пути к долгосрочному и устойчивому миру между Арменией и Азербайджаном.
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|Состоялся телефонный разговор между руководителями МИД Tуркменистана и государства Kатар
|Москва продолжает предметную работу с Ереваном и Баку в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД РФ
|МИД РФ: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС имел бы ощутимый эффект для всего региона
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|Генпрокуратура требует взыскать с Сурика Хачатряна и 5 аффилированных с ним лиц более $47 млн.
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