Понедельник, 5 Сентября 2022 14:17

АрмИнфо.Граждане Армении впредь должны получать транзитные визы, в случаи следования за пределы Шенгенской зоны транзитным рейсом через аэропорты Польши. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства Польши от 11 августа.

Согласно сообщению, 1 августа 2022 года граждане РА должны подать заявление на получение транзитной визы для транзита через аэропорты Польши при выезде за пределы Шенгенской зоны.

"Данная транзитная виза позволяет гражданам Армении находиться в международной транзитной зоне, без возможности ее покинуть. Консульский сбор за выдачу визы составляет 80 евро", - отмечается в сообщении.

В тоже время подчеркивается, что от обязательного получения транзитной визы освобождаются следующие категории лиц: обладатели действующей единой визы, национальной долгосрочной визы или вида на жительство, выданного государством- членом ЕС; граждане третьих стран, имеющие действующий вид на жительство, выданный государством-членом ЕС, не участвующим в принятии настоящего Регламента, или государством-членом, которое еще не применяет положения Шенгенского законодательства в полном объеме, или гражданами третьих стран, которое не участвует в принятии настоящего Регламента, или государством-членом, которое еще не применяет положения Шенгенского законодательства в полном объеме, или граждане третьих стран, имеющие один из действительных видов на жительство, перечисленных в Приложении V, выданный Андоррой, Канадой, Японией, Сан-Марино или Соединенными Штатами Америки, гарантирующий безоговорочную реадмиссию владельца, или имеющий действительный вид на жительство в одной или нескольких заморских странах и территориях Королевство Нидерландов (Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонэйр, Синт- Эстатиус и Саба);

c) граждане третьих стран, имеющие действующую визу для государства-члена, которое не участвует в принятии настоящего Регламента, или для государства-члена, которое еще не применяет положения Шенгенского законодательства в полном объеме, или для Канады, Японии или Соединенных Штатов Америки, или обладатели действующей визы для одной или нескольких заморских стран и территорий Королевства Нидерландов (Аруба, Кюрасао, Синт-Мартен, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба), при поездке в пункт выдачи стране или в любую другую третью страну, или когда, воспользовавшись визой, возвращается из страны выдачи; члены семей граждан Союза, как указано в Статье 1(2)(а); владельцы дипломатических паспортов; члены летного экипажа, являющиеся гражданами Договаривающейся Стороны Чикагской конвенции о международной гражданской авиации.

Ранее о необходимости получения транзитных виз уведомило и посольство Армении в Румынии. "С 1 августа граждане Республики Армения, следующие транзитом через аэропорты Польши в страны, не входящие в Шенгенскую зону (в т.ч. Румынию), должны обращаться за транзитной аэропортовой визой Польши", - отмечалось в сообщении армянского дипломатического представительства.

Примечательно, что раньше граждане Армении беспрепятственно пересекали воздушные границы Польши не получая транзитных виз. Стоит также заметить, что страны ЕС в соответствии с уставом Организации самостоятельно могут вводить подобного рода регуляции.