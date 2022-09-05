Понедельник, 5 Сентября 2022 14:12

АрмИнфо.Политолог Сурен Саркисян полагает, что в рамках рабочего визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян проведет встречу с главой Пентагона. Подобное мнение он выразил на своей странице в Фейсбук.

"Как я и предсказывал в прошлом году, в этом году будет много армяно-американских встреч на высшем уровне. В той же логике следует рассматривать и визит министра обороны. Я думаю, что в конце визита также состоится встреча Папикяна с министром обороны в Пентагоне. В противном случае посещение было бы бессмысленным", - написал эксперт по Америке.

Ранее, армянское оборонное ведомство сообщило, что делегация во главе с министром обороны РА с рабочим визитом отбыло в США. Иных деталей визита представлено не было.