Понедельник, 5 Сентября 2022 11:27

АрмИнфо.По результатам премии Asian Banking & Finance Wholesale and Retail Banking Awards 2022 международного ежемесячного журнала Asian Banking & Finance Ардшинбанк в третий раз подряд признан лучшим розничным банком года в Армении. Экспертное жюри высоко оценило деятельность Ардшинбанка, его розничные услуги, а также и их эффективность среди клиентов.

В этом году число номинаций достигло максимума, что свидетельствует о том, что финансовая сфера продолжает регистрировать хорошие результаты и оставаться конкурентоспособной в нестабильных экономических условиях.

Как заявил директор розничного бизнеса Ардшинбанка Артак Хачатрян: «Эта премия Asian Banking & Finance» является еще одним достижением в ряду авторитетных международных премий со стороны независимого экспертного сообщества. Дистанционные банковские услуги становятся для нас одним из основных направлений взаимодействия с клиентами. Банк в своей деятельности активно внедряет информационные технологии и цифровизацию, чтобы клиенты имели доступ к максимально большему количеству банковских продуктов в онлайн-формате, и чтобы они были свободны от необходимости физического посещения банка. Более 80% банковских услуг Ардшинбанка, предназначенных для клиентов-физлиц, доступно в дистанционном варианте. Сегодня посредством мобильного приложения Ардшибанка клиенты могут получать и погашать кредиты, вносить вклады, получать страхование, управлять своими счетами, осуществлять любые выплаты, в том числе, в госбюджет, совершать обмен валюты по более выгодному курсу, осуществлять бесконтактные выплаты непосредственно с телефона посредством ArdshinPay и Apple Pay. Наш последний продукт – цифровые карты Visa Gold, и это только первые шаги на пути к новому формату обслуживания клиентов Ардшинбанка – переходу к банку будущего. Приятно, что международные эксперты в очередной раз оценили нашу работу.»

Отметим, что Ардшинбанк неоднократно признавался лучшим банком Армении со стороны международных журналов «Global Finance», «Euromoney» и «The Banker», а эмиссия еврооблигаций Ардшинбанка на международном рынке капитала признана «Сделкой года в Европе».

В мае 2022 года Ардшибанк стал одним из первых банков, принявших участие в государственной программе по переводу пенсионеров на безналичную оплату. Таким образом пенсионеры и лица, получающие пенсию по картам Ардшибанка, получают 10%-ный cashback при оплате за товары и услуги, в том числе, при оплате коммунальных услуг. С учетом того, что в база клиентов пенсионного возраста Ардшинбанка насчитывает порядка 50 тыс. человек, эту программу в Армении можно считать глобальной и системной.

Со списком победителей можно ознакомиться здесь: https://lnkd.in/g66NfeK5