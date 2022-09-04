Воскресенье, 4 Сентября 2022 12:33

АрмИнфо.В соответствии с Распоряжением Президента Туркменистана заместитель министра иностранных дел Б.Г.Мятиев находится с рабочим визитом в Республике Казахстан.

2 сентября 2022 года в здании МИД Республики Казахстан состоялась встреча туркменской делегации с заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Е.Б.Конуспаевым. В её ходе стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Был подчеркнут позитивный опыт взаимодействия Туркменистана и Казахстана в рамках различных международных организаций, в том числе ООН, СНГ, ОЭС, ОИС и других.

Отмечена значимость визитов на высшем и высоком уровнях в продвижении межгосударственных связей. Выражена необходимость дальнейшего расширения договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия, включая своевременное проведение политических консультаций согласно действующей Программе о сотрудничестве между МИДами двух стран на период 2021-2023 гг.

Дипломаты также обсудили возможности расширения научных и образовательных контактов, а также сотрудничество по линии медицины и здравоохранения.