Суббота, 3 Сентября 2022 15:04

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал возникшие спекуляции по итогам недавних брюссельских переговоров.

<Точка зрения армянской стороны относительно 5 пунктов, предложенных Азербайджаном, неизменна - в них нет ничего неприемлемого для Армении. Однако последние не охватывают все вопросы всеобъемлющего мирного договора Ереван- Баку. Нашим ответом, переданным странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, мы дополнили повестку и, следовательно, готовы к продолжению на этой основе мирных переговоров, что в очередной раз подтвердил и Никол Пашинян в Брюсселе>, - сказал Мирзоян.

Глава МИД подчеркнул, что попытки игнорировать точку зрения Еревана Азербайджаном дают основания сомневаться в искренности намерений Баку в достижении мира. <Более того, не соответствующие действительности комментарии о переговорах и уклонение от выполнения договоренностей, дают основания полагать, что Азербайджан намерен подорвать мирный процесс и продолжить свою политику этнической чистки путем применения силы>, - сказал он.