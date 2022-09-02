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АрмИнфо. Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны в направлении автомобиля Минобороны Армении. Об этом сообщили в оборонном ведомстве. Отмечено, что с армянской стороны потерь нет.
Военное ведомство Армении также опровергнуло сообщение МО Азербайджана о том, что подразделения ВС РА открыли огонь в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны в направлении азербайджанских позиций и военной техники. Это сообщение в МО РА назвали дезинформацией.
|В армяно-азербайджанской приграничной зоне обстрелян автомобиль ВС Армении
|СК Армении предъявил обвинение бывшему командующему Армии Обороны Арцаха Джалалу Арутюняну
|Правозащитник: Смертная казнь с правовым государством несовместима
|Прогноз: Реальных возможностей и основ для выхода Еревана и Баку на общую позицию по итогам Брюсселя сегодня нет
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Ереван: Декларация о независимости Нагорного Карабаха логический ответ на политику этнических чисток в отношении армян со стороны Азербайджанской ССР
|Мирзоян позвонил Лаврову
|Международная школа Дилижана получила международную аккредитацию CIS
|Следствие дополнило обвинение Микаэлу Арзуманяну за приказ отступить с высоты, освобожденной во время войны в Арцахе
|Американские конгрессмены выразили поддержку Арцаху в день независимости
|Блок "Армения": Авантюристская и антинациональная политика действующих армянских властей нанесла катастрофический удар по единству Армения-Арцах
|Серж Саргсян: Арцах получил тяжёлый предательский удар в спину, и его значительная часть сдана врагу
|В Ереване состоялось 1-е заседание Платформы гражданского общества ЕС-Армения
|Заявления о решении нагорно-карабахской проблемы неуместны, пока не решен вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян
|В Армении температура воздуха понизится на 6-8 градусов
|Министр иностранных дел Арцаха проведет консультации в Вашингтоне
|Арцах отмечает День независимости
|Константин Затулин поздравил народ Республики Арцах с Днём Республики
|Омбудсмен Армении не считает уместным даже обсуждение предложения Генпрокурора РА о применении смертной казни за госизмену. Генпрокуратура называет мнение <поверхностным>: Заочная полемика Григорян-Давтян
|Посол: молоканская община - очень ценное связующее звено между Россией и Арменией
|Генпрокурор Армении предложил сформировать правовые основания для применения смертной казни за государственную измену
|Эксперт: Расчеты Запада верны. Иллюзорны лишь армянские надежды
|Прогноз: Комиссия по подготовке мирного договора поставит под угрозу статус Арцаха
|Обсуждение было непростым: Пашинян о встрече с Алиевым
|Правительство Армении сократит автопарк на 654 машины
|Грош цена таким дипломам: Пашинян анонсировал изменения в системе высшего образования - госвузов в Армении будет максимум 8
|Бывшему главе общины Айнтап предъявлено обвинение в злоупотреблениях и служебном мошенничестве - СК
|Экс-командующий Армией обороны Арцаха арестован - адвокат
|Экс-командующий Армией обороны Арцаха освобожден из-под стражи
|Экс-премьер Армении предлагает Армении выйти из ОДКБ
|Аветик Чалабян освобожден из под стражи под залог в 15 млн драмов
|Пашинян и Алиев договорились начать работу над мирным договором
|Шарль Мишель: Европейский Союз готов и дальше наращивать свою поддержку на пути к долгосрочному и устойчивому миру между Арменией и Азербайджаном.
|Гарибашвили: Грузия всегда готова внести свой вклад и поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Названы участники международного конкурса 7th BAIQONYR ISFF
|Гегам Степанян: Международное признание Арцаха уже назрело
|С.Лавров: Баку, Ереван и Москва продвинулись в достижении договоренностей
|Конверс Банк предлагает субъектам МСБ обновленный кредитный продукт Converse Blitz без проведения финанализа
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На одной из станций ереванского метрополитена и близлежащих районах проведены учебные антитеррористические мероприятия - СНБ
|Состоялся телефонный разговор между руководителями МИД Tуркменистана и государства Kатар
|Москва продолжает предметную работу с Ереваном и Баку в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД РФ
|МИД РФ: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС имел бы ощутимый эффект для всего региона
|ЕС не имеет никакого отношения к реальному желанию содействовать нормализации армяно - азербайджанских отношений - Захарова
|Эксперт: Бердзор и Ахавно - классический образец этнической чистки
|Генпрокуратура требует взыскать с Сурика Хачатряна и 5 аффилированных с ним лиц более $47 млн.
|Задержан водитель автомобиля, сбившего бывшего генерального директора образовательного проекта <Интерньюс>
|Ардшинбанк содействует развитию армянского джаза
|Спасатели и сотрудники МВД Арцаха несут усиленную службу на участке альтернативной автодороги Степанакерт-Горис
|В Ереване в результате ДТП погибла бывший генеральный директор образовательного проекта <Интерньюс> Манана Асламазян
|Прогноз: США и союзники продолжат противодействие ситуативному сопоставлению евразийской и неоосманской политики РФ и Турции
|Дорожная полиция Армении переходит на усиленный режим дежурства
|Дипломат: Единственный надежный путь России в Европу лежит через Азербайджан, Армению и Турцию
|США призывают Армению и Азербайджан достичь всеобъемлющего мирного соглашения
|2 гражданина Армении обвиняются в государственной измене и шпионаже
|Сообщение о заложенной бомбе в отделении полиции Ташира оказалось ложным
|Россия готова и в дальнейшем оказывать содействие в переговорах делегаций Армении и Азербайджана по делимитации госграницы - МИД РФ
|Умер Михаил Горбачев
|Взгляд из Москвы: Символизм российского миротворчества со сдачей коридора лишь усилился
|Прогноз: Прорывных решений в Брюсселе не будет
|Читать больше
|Правозащитник: Смертная казнь с правовым государством несовместима
|Прогноз: Реальных возможностей и основ для выхода Еревана и Баку на общую позицию по итогам Брюсселя сегодня нет
|Эксперт: Расчеты Запада верны. Иллюзорны лишь армянские надежды
|Прогноз: Комиссия по подготовке мирного договора поставит под угрозу статус Арцаха
|Эксперт: Бердзор и Ахавно - классический образец этнической чистки
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