Пятница, 2 Сентября 2022 22:31

АрмИнфо. Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны в направлении автомобиля Минобороны Армении. Об этом сообщили в оборонном ведомстве. Отмечено, что с армянской стороны потерь нет.

Военное ведомство Армении также опровергнуло сообщение МО Азербайджана о том, что подразделения ВС РА открыли огонь в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны в направлении азербайджанских позиций и военной техники. Это сообщение в МО РА назвали дезинформацией.