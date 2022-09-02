Пятница, 2 Сентября 2022 21:40

АрмИнфо. Следственный комитет Армении предъявил обвинения бывшему министру обороны – коммандующему Армией обороны Арцаха во время 44-х дневной карабахской войны генерал-лейтенанту Джалалу Арутюняну, нынче занимающему должность начальника службы военного контроля Минобороны Армении.

Как говорится в сообщении Следкома, в результате широкомасштабных следственных и административных действий, проведенных в рамках уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, установлено, что генерал-лейтенант (Джалал Арутюнян - Ред) в период военного положения проявил халатное отношение к своим служебным обязанностям, не исполняя их или выполняя ненадлежащим образом. Как следствие, эти действия повлекли тяжкие последствия; военные части понесли огромные потери в живой силе и боевой технике, резервные части стали небоеспособны, занятые огневые позиции оказались под контролем противника. В сообщении говорится и о конкретных случаях проявления халатности военачальника.

Напомним, что в ходе войны в Арцахе Джалал Арутюнян был ранен в конце октября 2020 года на боевой позиции и 27 октября указом президента Арцаха Араика Арутюняна был освобожден от должности министра обороны-командующего Армией обороны. На должность министра он был назначен 24 февраля 2020 года. Арутюнян был задержан, но отпущен под подписку о невыезде.

Ранее был арестован другой экс-командующий армией Нагорного Карабаха генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян, который сменил Джалала Арутюняна после ранения в ходе войны. Ему предъявлены схожие обвинения. Он также отпущен под подписку о невыезде.