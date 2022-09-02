Пятница, 2 Сентября 2022 18:50

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении глубоко ошибается, когда ссылается на отсутствие прямых юридических международных обязательств страны в вопросе абсолютного запрета смертной казни.

Республика взяла на себя подобное обязательство, подписав и ратифицировав 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека. Подобное мнение выразил АрмИнфо правозащитник Артур Сакунц, комментируя предложение генпрокурора ввести смертную казнь за госизмену.

Напомним, что 1 сентября генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился к председателю Совета конституционных реформ, министру юстиции Армении Карену Андреасяну с предложением создать конституционно-правовые основания для применения смертной казни за государственную измену.

Между тем, как считает правозащитник, даже отсутствие подобных международных обязательств, не означает, что смертная казнь может быть применена в Армении в качестве наказания. <Подобный подход, само подобное мышление, несовместимы с принципами любого правового государства. За государственную измену можно наказать другими способами, в конце концов, пожизненным заключением. Делегировать же обществом государству право лишения жизни человека недопустимо в принципе", - подчеркнул он.

Прокурорская инициатива уже встретила противодействия Омбудсмена Армении, члена Совета по конституционным реформам Кристинне Григорян. Последняя подчеркнула неуместность самого обсуждения подобного предложения, ввиду попрания конституционных и демократических ценностей, защиты права на жизнь и прав человека в целом.

В этом свете, у правозащитника возникли сомнения относительно степени ознакомления Генпрокурора РА с 13-м протоколом Европейской конвенции, четко и недвусмысленно фиксирующей неприкосновенность права человека на жизнь и отменяющей смертную казнь в качестве меры наказания.

"Не думаю, что в нашей стране может быть принято подобное решение. Поскольку это станет очевидным, большим шагом назад в деле развития демократии. Право человека на жизнь отчуждению не подлежит. В пользу этого тезиса ранее было представлено множество обоснований. Соответственно, возвращаться к смертной казни Армения не может и не будет, вне зависимости от вида совершенного преступления", - подытожил Сакунц.