Пятница, 2 Сентября 2022 18:49

АрмИнфо. Основной вывод, к которому можно прийти, отталкиваясь от опубликованных итогов т.н. <четвертого Брюсселя>, - это договоренность о своеобразном ноябрьском смотре достижений Армении и Азербайджана в деле подготовки к подписанию мирного договора. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер Армянской конструктивной партии, политолог Андриас Гукасян.

По итогам 4-часовой встречи в Брюсселе 31 августа лидеры Армении, Азербайджана и глава Евросовета достигли договоренности о продолжении предметных переговоров на уровне глав МИД в течение месяца вокруг разработки проекта мирного договора.

Никол Пашинян, Шарль Мишель и Ильхам Алиев обсудили вопросы возвращения пленных, судеб пропавших без вести, делимитации и приграничной безопасности, региональной деблокады. А также урегулирования отношений Азербайджана и Армении и вопросы, затрагивающие карабахскую проблему.

Также достигнута договоренность о проведении в ноябре в Брюсселе заседания Комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности. Следующая встреча на уровне лидеров также состоится в ноябре.

"Судя по всему, это должно предполагать обсуждение статуса Арцаха. Предполагаю, что в рамках мадридских предложений. А также обсуждение повестки Армения-Азербайджан: уточнения границ, разблокирования коммуникаций. Гуманитарных вопросов: пленных, пропавших без вести, разминирования. Мирный договор должен разрешить эти три кейса. Однако, я совершенно не уверен в том, что он будет заключен ввиду очевидности несоответствия интересам Баку, к примеру, пункта предусматривающего само уточнение статуса Арцаха", - заметил он.

По оценкам политолога, Брюссель в качестве предусловия сотрудничества с ЕС выдвинул перед Арменией и Азербайджаном требование урегулирования текущего конфликта. И Ереван, и Баку имеют свои причины для сохранения существующих отношений с Брюсселем, что побуждает их демонстрировать готовность двигаться в заданном направлении.

"При этом, реальных возможностей, соответственно, основ для того чтобы прогнозировать выход по итогам брюссельского процесса на общую позицию я сегодня не вижу. В первую очередь ввиду неприемлемости его успешного завершения для руководства как Азербайджана, так и Армении. Для Алиева неприемлем референдум в Арцахе. Для Пашиняна - противоречащее интересам Москвы появление в регионе международного миротворческого контингента, потому, что противодействовать Москве его правительство не может и не хочет", - подытожил Гукасян.