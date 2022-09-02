Пятница, 2 Сентября 2022 16:56

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 2 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24/30, 24/33 на улице Г.Овсепяна, абоненты (не являющиеся жильцами) 26/9, 56/6, 58/6 на улице Г. Овсепяна, собственный дом 26/8 на улице Г.Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; собственные дома на улице Давида Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома квартала “Дурян”, собственные дома на улице Н.Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

10:00-17:00 школа N113, абоненты-жильцы на улицах 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18 в кв. ‘Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 1-77 на улице Чернышевского, жилые дома 70/1, 70/2, 70/3 на улице Сасунци Давида;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Араратской области:

10:30 -16:00 частично села Шаумян, Ванашен, Севакаван, Сисаван;

в Лорийской области:

11:00 -17:00 села Норашен, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

в Сюникской области:

09:15-11:30 частично село Андокаван;

11:00-17:00 частично село Брнакот.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 собственные дома 164-183 на улице Хоренаци, жилые дома 209, 211 на улице Хоренаци, собственные дома 65-83 на улице Сасунци Давида, 1-16 на улице Торомоняна;

10:00-16:00 улица Минска, жилые дома 1-10, 22-31, ясли-детский сад “Ани”, супермаркет “Калантар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском массиве; собственные дома на улице Даивда Маляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; улица Себастия, абоненты-жильцы улиц Вантяна, Малатия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 улицы Нерин Чарбаха 3, 4, 5, 10, собственные дома на 1-ом переулке 1-ой улицы, на 1-ом переулке 3-ей улицы, на 1-ом переулке 5-ой улицы и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10:30-16:30 садоводческая компания “Птгни” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Докадо”, “Арцив”, “Амур Авакян”, садоводческая компания “Птгни-2”, ООО “Саранист”, “А.Авагян”, “Ай Навт”, “Оазис”, “Ангар”, “Клеопатра”, “Этеард Брабион”, “Амелия”, “Г.Овсепян”, П/К “Гегард”, кладбище, садоводческая компания “Кимиагорц”, ООО “Онира Каб”, ООО “Птгни Арцив-2”, коньячный комбинат, село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Армглас”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

13:00 – 16:30 общины Аргель, Карашам, Тегеник, садоводческие компании “Сапфир”, “Аргель”, “Бжишкнер”, “Наири”, “Труд”, станции операторов “Веон Армения”, “Юком”, “Виваселл-МТС”, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 квартал “Нор Гюх” села Арпени в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 село Сарнахбюр и квартал “Гомер” села Джрапи в Анийском регионе;

11:00-17:00 улица Раскатлян в городе Гюмри;

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Гегакерт, Цахкунк, Овтамеч, Циацан, Шаумян, Дохс, Айгешат, Мргастан и Дашт.