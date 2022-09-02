Пятница, 2 Сентября 2022 16:29

АрмИнфо. МИД Армении выступил с заявлением по случаю 31-ой годовщины провозглашения независимости Республики Арцах.

Так, в заявлении армянского внешнеполитического ведомства напоминается, что 2 сентября 1991 года на совместном заседании депутатов всех уровней Нагорно- Карабахской автономной области и Шаумяновского района была принята декларация о независимости Нагорного Карабаха.

В МИД Армении подчеркнули, что этот шаг стал логическим следствием политики этнических чисток в отношении армян, учиненных Азербайджанской ССР, проявления которых существуют и сегодня.

"Вопреки постоянным заявлениям властей Азербайджана о том, что нагорно-карабахской проблемы и территориальной единицы Нагорного Карабаха больше не существует, фактом является то, что в Нагорном Карабахе продолжают проживать около ста двадцати тысяч армян, которые, как члены международного сообщества, имеют равные и неотъемлемые права. И конфликт не может считаться разрешенным до тех пор, пока не будут обеспечены глубинные потребности арцахских армян",

- заверили в МИД РА.

Официальный Ереван вновь подчеркнул, что обеспечение безопасности и прав армянского населения Нагорного Карабаха, а также всеобъемлющее и долгосрочное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, при использовании опыта и потенциала сопредседателей Минской группы ОБСЕ продолжают оставаться ключевыми на пути установления стабильности и мира на Южном Кавказе.

"Республика Армения по-прежнему привержена обеспечению всех необходимых условий для жизни населения Арцаха и безопасного проживания на своей родине", - резюмировали в МИД РА.

Напомним, что 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов

народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно- Карабахской автономной области (НКАО) и Шаумяновского района.

Таким образом, было реализовано право, отраженное в действовавшем в то время законодательстве, в частности, в законе, принятом 3 апреля 1990 года, предусматривавшем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. 10 декабря 1991года, всего за несколько дней до официального падения Советского Союза, в Нагорном Карабахе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% - высказалось за полную независимость от Азербайджана. После этого на парламентских выборах был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Независимое правительство НКР выполняло свои обязанности в условиях абсолютной блокады и последовавшей за ней военной агрессии Азербайджана.