Пятница, 2 Сентября 2022 12:33

АрмИнфо.Международная школа Дилижана (UWC) получила аккредитацию Совета международных школ (CIS), что говорит о соответствии международным стандартам в организации учебного процесса.

Согласно сообщению пресс-службы UWC, процесс аккредитации устанавливает сравнительные критерии эффективности аналогичных образовательных учреждений и по своей природе является процессом постоянного улучшения.

Для школы подобное достижение является более значимым, поскольку процесс аккредитации проходил в годы полные для Армении вызовов.

В письме о присуждении аккредитации говорится: <Школа, вступающая на очередной этап пути своего развития, по праву гордится своими результатами, достигнутыми за относительно короткий промежуток времени, но также четко осознает вызовы, возникающие на пути реализации ее миссии и видения. Школа обладает огромным потенциалом и знает, что во внешнем мире, в котором <сгущаются краски>, <чтобы быть силой, объединяющей людей, нации и культуры во имя мира и устойчивого будущего>, необходимо переосмыслить и переформулировать свою миссию, ориентиры и видение>.

Согласно источнику в 2022 году по программе международного бакалавриата UWC образование получает 220 студентов из 46 стран мира, из коих 111 - только вступившие.

Отметим, что Совет международных школ (CIS) - это самая известная в мире организация, которая создана для продвижения высших стандартов и последних достижений в области образования. В настоящее время в престижном клубе состоят флагманские школы и учебные комплексы из многих стран. CIS сотрудничает с 50 лучшими университетами мира, которые заинтересованы в выпускниках аккредитованных школ.