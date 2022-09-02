Пятница, 2 Сентября 2022 12:27

АрмИнфо. Экс-командующему Армией обороны, главному советнику президента Арцаха Микаэлу Арзуманяну предъявлено обвинение за приказ <отступление>, отданный составу, освободившему высоту <Арега> и прилегающие боевые позиции во время войны 2020 года в Арцахе, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении

Согласно источнику, в результате широкомасштабных следственных и процессуальных действий, осуществленных в рамках уголовного производства, расследуемого в управлении по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета РА, установлено, что занимавший военный руководящий пост М.А (Микаэл Арзуманян), будучи в звании генерал-майора, являясь должностным лицом, с целью подчеркнуть свой авторитет и приоритетное положение и иных личных интересов, в ходе агрессивной войны, развязанной в 2020 году военно-политическим руководством Азербайджанской Республики, в условиях объявленного военного положения превысил предел должностных полномочий, что повлекло по неосторожности тяжкие материальные последствия.

Как отмечается, следствие выяснило, что 28-го сентября 2020 года высота <Арега>, расположенная на оборонительном участке N-ской воинской части Армии обороны, имеющая важное стратегическое значение на участке в северо-восточном направлении Арцаха, а также прилегающие к ней боевые позиции перешли под контроль ВС Азербайджана. Предпринятая в тот же день контратака по освобождению потерянных позиций провалилась.

29 сентября 2020 года армянскими подразделениями была предпринята новая операция контратаки по освобождению высоты <Арега> и прилегающих боевых позиций, увенчавшаяся успехом. В тот же день около 09:50 армянским подразделениям удалось взять под контроль высоту <Арега>, прилегающие боевые позиции и путь тылового обеспечения противника, нанеся противнику большие потери. В частности, уничтожено около 10 единиц бронетехники противника, основная часть живой силы противника, находящейся на указанной высоте - несколько десятков военнослужащих, в качестве трофеев взяты два бронетранспортера.

29-го сентября 2020 года в районе 16:00 генерал-майор М.А. подошел к своим подразделениям, освободившим высоту, и, ознакомившись с ситуацией, а именно, что высота <Арега> и прилегающие боевые позиции, дорога по тыловому обеспечению противника находится под контролем своих подразделений, что в результате контратаки удалось уничтожить основную живую силу противника, бронетехнику, и не имея полномочий отдавать приказы составу подразделений, участвовавших в контратаке, не являясь их непосредственным начальником, не имея полномочий и приказа от вышестоящего командования на посещение данного места и реализации какого-либо боевого задания, приказал составу оставить освобожденную высоту <Арега> и отступить, объяснив это тем, что на этом месте уже запланирована реализация другой операции.

Подразделения отказались выполнять приказ генерал-майора М.А. отступить, возмущенный этим генерал приказал связаться с командиром воинской части, после чего по радиосвязи распорядился тому приказать подчиненным подразделениям покинуть высоту <Арега> и отступить.

В ответ на распоряжение М.А. командир воинской части возразил, мотивируя это тем, что нецелесообразно отступать с освобожденной высоты, поскольку тогда противник займет доминирующее положение и возникнет опасность попадания армянских подразделений в окружение. Между тем М.А, используя тот факт, что в прошлом был непосредственным начальником командира воинской части, свой авторитет военного, настоял и потребовал немедленно выполнить свой приказ, добавив, что он прибыл из глубины обороны, лучше владеет ситуацией, в результате чего командир воинской части, доверившись М.А. и сам на тот момент находясь в другом месте в районе активных боевых действий, приказал личному составу выполнить приказ.

В результате действий генерал-майора М.А. подразделения отступили на исходные позиции, противник беспрепятственно продвинулся вперед и в тот же день по положению на 23:00 взял под контроль высоту <Арега>, прилегающие боевые высоты, укрепил свои силы и средства, откуда имел возможность наблюдать за глубиной обороны подразделений и, развив успех и имея господствующее положение, осуществил атаки в направлении других боевых постов оборонительного рубежа, вел огонь по прилегающим боевым позициям. Контратаки своих подразделений, осуществленные 3-го и 5-го октября 2020 года для освобождения высоты <Арега> потерпели неудачу, в ходе которых подразделения понесли потери убитыми и ранеными.

1 сентября 2022 г. М.А. предъявлено обвинение по части 4 статьи 375 Уголовного кодекса РА, принятого 18 апреля 2003 г.(соответствует части 3 статьи 549-й действующего УК) (превышение или злоупотребление властью - ред.).

В СК напомнили, что в рамках другого уголовного производства за служебную халатность, проявленную при организации обороны города Шуши и прилегающих районов, 30-го августа М.А. было предъявлено обвинение по части 3-й статьи 376-й принятого 18-го апреля 2003 года Уголовного кодекса Армении (соответствует части 3-й статьи 550-й действующего УК Армении - воинская служебная халатность), в суд представлено ходатайство об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

1-го сентября 2022 года Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции удовлетворил ходатайство и М.А. был арестован на два месяца.

Следствие продолжается.