Пятница, 2 Сентября 2022 12:23

АрмИнфо.Члены группы по армянским вопросам Конгресса США Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Джеки Спир, Дэвид Валдао и Адам Шифф направили президенту Нагорно-Карабахской Республики Араику Арутюняну поздравительное послание по случаю 31-й годовщиной независимости Республики Арцах.

Об этом сообщает Армянский национальный Комитет Америки.

В послании в частности говорится: "Президент Арутюнян, поздравляем Вас и народ Республики Арцах с 31-й годовщиной независимости! Комиссия Конгресса США по армянским вопросам выражает свое содействие и поддерживает ваш народ, так как вы с невероятной стойкостью противостоите угрозам и постоянным вызовам со стороны Азербайджана.

Мы призываем правительство Соединенных Штатов использовать все доступные дипломатические меры, чтобы наказать азербайджанский и турецкий режимы за нападение на Арцах в 2020 году и за смертоносные действия, которые продолжаются и по сей день.

Мы призываем администрацию Байдена оказать существенную поддержку семьям, перемещенным из Арцаха и переселившимся в Армению, а также тем, кто после всех этих смертоносных нападений мужественно остается жить в вашей стране. Этот конфликт подчеркивает острую необходимость оказания давления на президента Алиева со стороны международных субъектов, чтобы тот прекратил нарушения прав человека и добросовестно вернулся за стол переговоров.

Кроме того, мы придаем важность непосредственному участию народа Арцаха в переговорах о территориальной целостности, международном статусе, а также стабильном и прочном мире. Мы по-прежнему привержены содействию по установлению официальных отношений между правительством Соединенных Штатов и Вашей администрацией, и рассчитываем на сотрудничество с Вами для преобразования Арцаха. Еще раз примите наши искренние поздравления с этим важным днем. Мы полностью поддерживаем вашу страну!".

Напомним, что 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно- Карабахской автономной области (НКАО) и Шаумяновского района.

Таким образом, было реализовано право, отраженное в действовавшем в то время законодательстве, в частности, в законе, принятом 3 апреля 1990 года, предусматривавшем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. 10 декабря 1991года, всего за несколько дней до официального падения Советского Союза, в Нагорном Карабахе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% - высказалось за полную независимость от Азербайджана. После этого на парламентских выборах был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Независимое правительство НКР выполняло свои обязанности в условиях абсолютной блокады и последовавшей за ней военной агрессии Азербайджана.