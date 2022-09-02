Пятница, 2 Сентября 2022 11:54

АрмИнфо.Сегодня больше не тот день традиционных поздравлений, праздничного салюта в Арцахе и всенародной радости, как это было годы назад, поскольку независимость в опасности.

Арцах получил тяжёлый предательский удар в спину, а значительная часть три десятилетия хранимой и взлелеянной усилиями всемирного армянства, победоносной, свободной и достойно живущей и развивающейся Республики сдана врагу. Об этом говорится в послании третьего президента РА Сержа Саргсяна по случаю Дня Республики Арцах.

"И пока в Армении и Арцахе от имени всего народа и за спиной этого же народа решения принимают, ведут переговоры и представляют страну ложные миролюбцы, с широкой улыбкой открывающие перед врагом двери дома, опасности для Арцаха и для некогда бывшей гарантом его безопасности Армении день ото дня будут достигать всё более беспокоящих размеров.

Только скорейшее отстранение разрушающих государство и губящих нацию управленцев способно дать возможность вывести страну из этого катастрофического положения, вести достойные переговоры, наладить отношения с партнёрами. Непонимание этой простой истины может быть губительным и для Республики Арцах, и для Республики Армения.

Осознавая это, я, наша политическая команда, единомышленники и поддерживающие боролись и впредь будем бороться против внешних и внутренних врагов.

Чтобы вновь отмечать праздник Независимости, каждый должен в первую очередь убить в себе безразличие, страх, разочарованность, должен верить в собственные силы, пробудить свободолюбивый дух армянина, присоединиться ко всеобщей борьбе и, вновь превратившись в один кулак, стать хозяином нашего права на независимую и свободную жизнь",

- говорится в послании Саргсяна.

Напомним, что 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов

народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно- Карабахской автономной области (НКАО) и Шаумяновского района.

Таким образом, было реализовано право, отраженное в действовавшем в то время законодательстве, в частности, в законе, принятом 3 апреля 1990 года, предусматривавшем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. 10 декабря 1991года, всего за несколько дней до официального падения Советского Союза, в Нагорном Карабахе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% - высказалось за полную независимость от Азербайджана. После этого на парламентских выборах был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Независимое правительство НКР выполняло свои обязанности в условиях абсолютной блокады и последовавшей за ней военной агрессии Азербайджана.