Пятница, 2 Сентября 2022 11:50

АрмИнфо.Сегодня в офисе Конфедерации профсоюзов состоялось 1-е заседание Платформы гражданского общества ЕС-Армения.

Как сообщает пресс-служба делегации ЕС в РА, эта Платформа состоит из представителей гражданского общества, в том числе членов Европейского экономического и социального комитета со стороны Европейского Союза, и представителей организаций гражданского общества (НПО, профсоюзов и работодателей) со стороны Армении.

Одним из его мандатов является мониторинг Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), подписанного между Республикой Армения и Европейским Союзом. На сессии присутствовала миссия Европейского экономического и социального комитета (ЕЭСК).

Временный поверенный в делах представительства ЕС в РА Ян Плешингер по этому случаю, в частности сказал: "Уполномоченное гражданское общество является важнейшим компонентом любой демократической системы. Активное участие гражданского общества в реформах политики и управления имеет решающее значение для процесса трансформации в Армении и для вклада в углубление сотрудничества между ЕС и Арменией. В этом контексте ЕС приветствует создание Платформы гражданского общества ЕС-Армения, целью которой является мониторинг Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA)".

Напомним, что CEPA было подписано в ноябре 2017 года, а уже с 1 июня 2018 года его значительная часть временно применялась. А с 1 марта 2021 года она начала применяться в полной мере. Согласно ЕС, с 1 марта 2021 года м сотрудничество укрепляется в тех областях, которые до этого не подпадали под временное применение Соглашения.

"Соглашение играет важную роль для модернизации Армении, в частности, путем приближения законодательства к нормам ЕС во многих сферах. Это включает реформы в области верховенства закона и уважения прав человека, особенно независимой, эффективной и подотчетной системы правосудия, а также реформы, направленные на повышение оперативности и эффективности государственных институтов и на создание условий для устойчивого и инклюзивного развития",- подчеркивалось в заявлении ЕС в день полной имплементации соглашения.