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 Пятница, 2 Сентября 2022 11:49
Наира Бадалян

Заявления о решении нагорно-карабахской проблемы неуместны, пока не решен вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян

Заявления о решении нагорно-карабахской проблемы неуместны, пока не решен вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 сентября направил поздравительное послание по случаю 31-й годовщины провозглашения Республики Арцах.

<31 год назад в этот день совместная сессия депутатов всех уровней Нагорно-Карабахской автономной области и Шаумянского района вынесла решение о принятии Декларации независимости Нагорного Карабаха с использованием права на самоопределение.

Это решение наших соотечественников стало ответом на экзистенциальную угрозу, проявлением которой были массовые убийства в Сумгаите, Баку, Кировабаде. Это решение было принято как гарантия защиты безопасности и прав армян Арцаха.

За провозглашением независимости последовал референдум 10 декабря 1991 года, 1-я Арцахская война, 4-дневная война и 44-дневная война. Тот акт, что в Нагорном Карабахе или в его части продолжают жить наши соотечественники, остался неизменным. И они имеют право жить в своей колыбели, в безопасной среде, где будут защищены их права. Собственно, в этом и заключается суть нагорно-карабахской проблемы.

Все заявления о несуществовании Нагорного Карабаха как территориальной единицы и решении нагорно-карабахской проблемы не имеют значения, пока необратимо не будут решены вопросы безопасности и защиты прав арцахских армян, а соответственно и вопрос статуса Нагорного Карабаха, для решения которого утвержденный и не отмененный международным сообществом мандат имеет сопредседательство Минской группы ОБСЕ.

Международное сообщество обязано приложить усилия для решения гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, и недопущения проведения политики этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Республика Армения продолжит оказывать содействие обеспечению нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе, вопросам безопасности и защиты прав человека.  Сегодня мы выражаем признательность Человеку, олицетворяющему Нагорный Карабах, и наша задача - мирными, цивилизованными средствами, переговорным путем обеспечить его неотъемлемое право на мирную жизнь и созидание.

Сегодня мы преклоняемся перед памятью наших братьев и сестер, павших за защиту прав наших соотечественников в Нагорном Карабахе, и мы обязуемся перед ними обеспечить мирный Нагорный Карабах, мирную Армению, мирный Южный Кавказ>, - говорится в послании. 

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