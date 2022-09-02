Пятница, 2 Сентября 2022 11:48

АрмИнфо.В Армении температура воздуха понизится на 6-8 градусов. Об этом говорится в сообщении ГНКО <Центр гидрометеорологии и мониторинга> Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, 2-4 сентября ожидается погода без осадков. После полудня 5-6 сентября в отдельных регионах ожидается дождь с грозой. В этот период температура воздуха понизится на 6-8 градусов. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. В ближайшие три дня Армения продолжит находится под влиянием теплых тропических масс из регионов Ирака. По этой причине, отмечает источник, днем со 2 по 4 сентября в Араратской долине, предгорьях Арагацотской и Вайоцдзорской областей, а также в Ереване температура воздуха будет достигать +38 - +40 градусов. В столице ожидается погода без осадков.