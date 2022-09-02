Пятница, 2 Сентября 2022 11:47

АрмИнфо.Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян проведет политические консультации в Вашингтоне, округ Колумбия, в том числе брифинги Конгресса, круглые столы аналитических центров, университетские лекции и общественные собрания.

Как сообщает Армянский Национальный комитет Америки (ANCA), визит Бабаян совпадает с семинаром по федеральной политике Армянского национального комитета Америки.

Бабаян выступит с программной речью на мероприятии ANCA, посвященном безопасности и свободе Арцаха, которое состоится в историческом Доме Вудро Вильсона, музее в честь президента США, который выступал за усилия по обеспечению мандата США на поддержку Армянской Республики в 1918 году.

Он также выступит с речью в качестве основного докладчика на мероприятии "Приветствие независимости Арцаха на Капитолийском холме", организованном в сотрудничестве с Армянской фракцией Конгресса США, которое состоится 19 сентября.

"Мы приветствуем предстоящие консультации Бабаяна в Вашингтоне с американскими политиками и заинтересованными сторонами в сфере внешней политики, а также его выступления на Капитолийском холме, в Доме Уилсона и на нашей политической конференции, как значимый вклад в конструктивное взаимодействие США по статусу и безопасности Республики Арцах. Голос Арцаха - в Вашингтоне и на мировой арене - олицетворяет непоколебимую решимость, неизменные демократические устремления армянского народа терпеть, выживать и процветать на самом краю мировой свободы против сил тьмы и диктатуры", - сказал исполнительный директор ANCA Арам Амбарян.

Семинар ANCA по федеральной политике - четырехдневная серия презентаций, дискуссий за круглым столом и визитов на Капитолийский холм для лидеров отделений и сообществ - будет посвящен целевым инициативам по продвижению стратегических приоритетов ANCA: спасение Арцаха, укрепление Армении, привлечение к ответственности Азербайджана и Турции, и обеспечение справедливости в отношении Геноцида армян.

После своего визита в Вашингтон Бабаян отправится в Калифорнию для участия в ряде мероприятий и встреч с лидерами армянской общины США и выборными должностными лицами.