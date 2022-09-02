Пятница, 2 Сентября 2022 11:46

АрмИнфо. Арцах отмечает День независимости. Свои поздравления по случаю праздника направили президент страны Араик Арутюнян и глава МИД Давид Бабаян.

Так, в послании Арутюняна, в частности говорится: "2 сентября 1991 года вошел в историю армянского народа как судьбоносный и решающий день. Совместная сессия Нагорно- Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов приняла Декларацию о независимости Республики Арцах, заявив об образовании второй Армянской республики. Момент был историческим, решение народа жить свободно и независимо было незыблемым, воля - непоколебимой, дух - непобедимым.

Однако наш путь построения демократического государства в соответствии с нормами и принципами международного права был полон испытаний и трудностей. 44-дневная война 2020 года стала новым бедствием для армянского народа, унесшим жизни тысяч наших отважных сыновей и изувечившим многие судьбы. Мы глубоко признательны всем погибшим, отдавшим свою жизнь за независимость Родины и достойное существование армянского народа. Мы преклоняемся перед их светлой памятью и их достойными родными и близкими.

Сегодня связь Арцаха с Родиной обеспечивается по новому маршруту "Лачинского коридора", безопасность которого обеспечивают миротворческие силы Российской Федерации совместно с соответствующими структурами нашей республики. Мы благодарны за постоянную поддержку нашим соотечественникам, проживающим в Армении и в Диаспоре, Российской Федерации - за важную миссию, осуществляемую в Арцахе, и всем тем государствам, политическим и общественным деятелям, которые были рядом с нами на протяжении всех этих лет, оставаясь верными общечеловеческим ценностям справедливости, гуманности и демократии.

Спустя 31 год народ Арцаха твердо и решительно заявляет, что, несмотря на все испытания временем, он верен своему решению, избранному пути, который необратим и непрерывен. Арцах всегда будет стойким, армянским и продолжит свой путь к независимости".

В свою очередь Бабаян написал: "Дорогие соотечественники, друзья, однопартийцы! От имени Консервативной партии Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю всех нас с 31-й годовщиной провозглашения Республики Арцах.

Создание Республики Арцах - одна из важнейших страниц в истории армянского народа, одна из величайших наших побед и геополитических заявок. В защите Арцаха, его развитии и укреплении участвовали армяне всего мира. Тысячи наших соотечественников отдали свои жизни за Арцах, и сегодня защита Арцаха является важнейшей задачей, стоящей перед мировым армянством и от этого зависит будущее нашего народа.

Да здравствует Республика Арцах! Да здравствует армянский народ! Храни господь нашу родину, народ, государство и консервативную партию арцаха!".

Напомним, что 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов

народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно- Карабахской автономной области (НКАО) и Шаумяновского района.

Таким образом, было реализовано право, отраженное в действовавшем в то время законодательстве, в частности, в законе, принятом 3 апреля 1990 года, предусматривавшем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. 10 декабря 1991года, всего за несколько дней до официального падения Советского Союза, в Нагорном Карабахе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% - высказалось за полную независимость от Азербайджана. После этого на парламентских выборах был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Независимое правительство НКР выполняло свои обязанности в условиях абсолютной блокады и последовавшей за ней военной агрессии Азербайджана.