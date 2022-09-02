Пятница, 2 Сентября 2022 11:45

АрмИнфо.Депутат Государственной Думы Российской Федерации I, IV, V, VII и VIII созывов, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин поздравил народ Республики Арцах с Днём Республики.

В поздравительном послании, в частности говорится: "Поздравляю Вас с Днем Республики. Хочу уверить Вас в том, что все неравнодушные люди в России болеют душой за мир и благополучие в Нагорном Карабахе. Пройдя через многие войны плечом к плечу с уроженцами Нагорного Карабаха,

участвуя сегодня в специальной военной операции на Украине, мы остро чувствуем потребность в мире, основанном на справедливости. Люди, взявшие в прошлые годы в руки оружие, чтобы защитить свою честь и достоинство, имеют полное право на самоопределение. Молю Бога, чтобы все это понимали и относились к людям Нагорного Карабаха с уважением. Желаю Вам и республике мира, счастья и процветания".

Напомним, что 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно- Карабахской автономной области (НКАО) и Шаумяновского района.

Таким образом, было реализовано право, отраженное в действовавшем в то время законодательстве, в частности, в законе, принятом 3 апреля 1990 года, предусматривавшем предоставление национальным автономиям права самостоятельно определять свой государственно-правовой статус в случае выхода союзной республики из состава СССР. 10 декабря 1991года, всего за несколько дней до официального падения Советского Союза, в Нагорном Карабахе прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство населения - 99,89% - высказалось за полную независимость от Азербайджана. После этого на парламентских выборах был избран парламент НКР, который сформировал первое правительство. Независимое правительство НКР выполняло свои обязанности в условиях абсолютной блокады и последовавшей за ней военной агрессии Азербайджана.