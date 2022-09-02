Пятница, 2 Сентября 2022 11:44

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Кристине Григорян не считает уместным даже обсуждение предложения Генерального прокурора РА в адрес Комиссии по конституционным реформам о создании конституционно-правовых оснований для применения смертной казни за государственную измену. Генпрокуратура в ответ выразила сожаление в связи с выражением <поспешного> и <поверхностного мнения> ЗПЧ по вопросу.

Сегодня ранее сообщалось, что генеральный прокурор Армении Артур Давтян предложил сформировать конституционно-правовые основания для применения смертной казни за государственную измену. В его заявлении отмечается, что изучение материалов уголовных дел, возбужденных по делам о государственной измене, зафиксированных в период и после 44-дневной войны в Арцахе, свидетельствует о том, что проявления государственной измены, вовлечение граждан Армении в агентурные сети зарубежных стран, использование современных технологий ставит вопрос об усилении уголовно-правовой борьбы с этим видом преступности. Ужесточение карательной политики является приоритетной задачей. С учетом важности проблемы, прокуратура изучила международные обязательства Армении и выяснила , что у республики нет прямого международно-правового обязательства по применению абсолютного запрета на смертную казнь. Принимая во внимание эти реалии и уровень угроз безопасности, возникающих в связи с проявлениями государственной измены, генеральный прокурор Артур Давтян предложил обсудить в рамках конституционных поправок вопрос определения конституционно-правовых норм, допускающих применение смертной казни как вида наказания за тягчайшие преступления против безопасности государства и основ жизнедеятельности.

Защитник прав человека Армении также считает тревожным наличие преступлений, направленных против безопасности государства, зафиксированных в период 44-дневной войны и после нее, их количество и, конечно же, способы проявления предполагаемых преступных деяний. Одновременно омбудсмен считает, что для исключения подобных случаев необходимо проводить более эффективную профилактическую работу.

<Иными словами, решения по дальнейшему повышению эффективности работы правоохранительных органов, в том числе органов, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность, не следует искать в уменьшении прав и свобод человека, закрепленных Конституцией, и конституционных ценностей>, - говорится в заявлении.

Кроме того, как отмечается в заявлении, неоспоримой истиной является и то, что эффективность общей предупредительной функции уголовной политики определяется не только и не столько строгостью наказания за преступное деяние, сколько обеспечением неотвратимости наказания за преступное деяние. Следовательно, по мнению ЗПЧ, уголовная политика государства, особенно в случае преступлений против безопасности государства, в том числе в случае государственной измены, должна идти по пути повышения эффективности действий, направленных на предотвращение или пресечение возможных преступных деяний и обеспечения неотвратимости наказания при совершении преступлений.

<Защитник прав человека еще и как член Совета конституционных реформ, не считает уместным даже обсуждение подобного предложения, поскольку оно сильно затмевает конституционные и демократические ценности права на жизнь и защиту прав человека, в целом>, - говорится в заявлении.

Реагируя на данное заявление Генпрокуратура отметила, что подобный подход не соответствует уровню отношений и коммуникации между государственными институтами. <Прокуратура Республики Армения выражает готовность представить все необходимые обоснования и глубокие обстоятельства, послужившие основанием для внесения такого предложения, в случае, если в рамках конституционных реформ будет инициировано надлежащее обсуждение вопроса, в контексте хрестоматийных истин о строгости и неотвратимости наказания, предусмотренного за преступное деяние, в рамках превентивной функции уголовной политики государства>, говорится в ответном заявлении надзорного органа.