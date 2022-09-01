Четверг, 1 Сентября 2022 17:41

АрмИнфо.Посол России в Армении Сергей Копыркин, руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов, глава ЮКЖД Алексей Мельников 1 сентября побывали в русском (молоканском) селе Фиолетово Лорийской области, где приняли участие в торжественной линейке по случаю начала нового учебного года.

Открывая мероприятие, директор школы Арам Казарян отметил важность тесного общения и сотрудничества между российскими дипмиссиями и русской школой в Фиолетово. Он поблагодарил за многолетнюю поддержку посольство России в Армении, ЮКЖД и представительство Россотрудничества.

Сергей Копыркин, поздравив учеников, педагогов и родителей с Днём знаний, отметил, что <молоканская община - очень ценное связующее звено между Россией и Арменией>. <Мы ценим, что вы являетесь патриотами Армении и сохраняете свою культурную и духовную идентичность, которая связывает вас с Россией>, - сказал посол.

В свою очередь, директор Русского дома в Ереване Вадим Фефилов преподнес в дар школе книги - художественную литературу, учебные и методические пособия.

Напомним, несколько дней назад школьники из Фиолетово приняли участие в выездной Летней школе в Ереван, организованной Россотрудничеством. Глава общины Алексей Чичов отметил, что участники программы вернулись в родное село переполненные впечатлениями.

На линейке отличники прошлого года получили грамоты и подарки от руководителя Южно-Кавказской железной дороги и школы.

В этом году школа распахнула двери для 155 учеников, из которых 22 - первоклассники. По словам директора Арама Казаряна, это рекордное количество. <В предыдущие годы в первый класс у нас поступали по 12-15 человек>, - сказал он.