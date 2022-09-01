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АрмИнфо.Посол России в Армении Сергей Копыркин, руководитель представительства Россотрудничества в Армении Вадим Фефилов, глава ЮКЖД Алексей Мельников 1 сентября побывали в русском (молоканском) селе Фиолетово Лорийской области, где приняли участие в торжественной линейке по случаю начала нового учебного года.
Открывая мероприятие, директор школы Арам Казарян отметил важность тесного общения и сотрудничества между российскими дипмиссиями и русской школой в Фиолетово. Он поблагодарил за многолетнюю поддержку посольство России в Армении, ЮКЖД и представительство Россотрудничества.
Сергей Копыркин, поздравив учеников, педагогов и родителей с Днём знаний, отметил, что <молоканская община - очень ценное связующее звено между Россией и Арменией>. <Мы ценим, что вы являетесь патриотами Армении и сохраняете свою культурную и духовную идентичность, которая связывает вас с Россией>, - сказал посол.
В свою очередь, директор Русского дома в Ереване Вадим Фефилов преподнес в дар школе книги - художественную литературу, учебные и методические пособия.
Напомним, несколько дней назад школьники из Фиолетово приняли участие в выездной Летней школе в Ереван, организованной Россотрудничеством. Глава общины Алексей Чичов отметил, что участники программы вернулись в родное село переполненные впечатлениями.
На линейке отличники прошлого года получили грамоты и подарки от руководителя Южно-Кавказской железной дороги и школы.
В этом году школа распахнула двери для 155 учеников, из которых 22 - первоклассники. По словам директора Арама Казаряна, это рекордное количество. <В предыдущие годы в первый класс у нас поступали по 12-15 человек>, - сказал он.
|Посол: молоканская община - очень ценное связующее звено между Россией и Арменией
|Генпрокурор Армении предложил сформировать правовые основания для применения смертной казни за государственную измену
|Эксперт: Расчеты Запада верны. Иллюзорны лишь армянские надежды
|Прогноз: Комиссия по подготовке мирного договора поставит под угрозу статус Арцаха
|Обсуждение было непростым: Пашинян о встрече с Алиевым
|Правительство Армении сократит автопарк на 654 машины
|Грош цена таким дипломам: Пашинян анонсировал изменения в системе высшего образования - госвузов в Армении будет максимум 8
|Бывшему главе общины Айнтап предъявлено обвинение в злоупотреблениях и служебном мошенничестве - СК
|Экс-командующий Армией обороны Арцаха арестован - адвокат
|Экс-командующий Армией обороны Арцаха освобожден из-под стражи
|Экс-премьер Армении предлагает Армении выйти из ОДКБ
|Аветик Чалабян освобожден из под стражи под залог в 15 млн драмов
|Пашинян и Алиев договорились начать работу над мирным договором
|Шарль Мишель: Европейский Союз готов и дальше наращивать свою поддержку на пути к долгосрочному и устойчивому миру между Арменией и Азербайджаном.
|Гарибашвили: Грузия всегда готова внести свой вклад и поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном
|Названы участники международного конкурса 7th BAIQONYR ISFF
|Гегам Степанян: Международное признание Арцаха уже назрело
|С.Лавров: Баку, Ереван и Москва продвинулись в достижении договоренностей
|Конверс Банк предлагает субъектам МСБ обновленный кредитный продукт Converse Blitz без проведения финанализа
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На одной из станций ереванского метрополитена и близлежащих районах проведены учебные антитеррористические мероприятия - СНБ
|Состоялся телефонный разговор между руководителями МИД Tуркменистана и государства Kатар
|Москва продолжает предметную работу с Ереваном и Баку в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД РФ
|МИД РФ: Развитие диалога Азербайджана с ЕАЭС имел бы ощутимый эффект для всего региона
|ЕС не имеет никакого отношения к реальному желанию содействовать нормализации армяно - азербайджанских отношений - Захарова
|Эксперт: Бердзор и Ахавно - классический образец этнической чистки
|Генпрокуратура требует взыскать с Сурика Хачатряна и 5 аффилированных с ним лиц более $47 млн.
|Задержан водитель автомобиля, сбившего бывшего генерального директора образовательного проекта <Интерньюс>
|Ардшинбанк содействует развитию армянского джаза
|Спасатели и сотрудники МВД Арцаха несут усиленную службу на участке альтернативной автодороги Степанакерт-Горис
|В Ереване в результате ДТП погибла бывший генеральный директор образовательного проекта <Интерньюс> Манана Асламазян
|Прогноз: США и союзники продолжат противодействие ситуативному сопоставлению евразийской и неоосманской политики РФ и Турции
|Дорожная полиция Армении переходит на усиленный режим дежурства
|Дипломат: Единственный надежный путь России в Европу лежит через Азербайджан, Армению и Турцию
|США призывают Армению и Азербайджан достичь всеобъемлющего мирного соглашения
|2 гражданина Армении обвиняются в государственной измене и шпионаже
|Сообщение о заложенной бомбе в отделении полиции Ташира оказалось ложным
|Россия готова и в дальнейшем оказывать содействие в переговорах делегаций Армении и Азербайджана по делимитации госграницы - МИД РФ
|Умер Михаил Горбачев
|Взгляд из Москвы: Символизм российского миротворчества со сдачей коридора лишь усилился
|Прогноз: Прорывных решений в Брюсселе не будет
|Америабанк расширяет столичную филиальную сеть
|Вице-премьеры Армении и Азербайджана обсудили процедурные вопросы в рамках заседания Комиссии по делимитации госграницы
|Следком: Генерал-лейтенанту Микаелу Арзуманяну выдвинуто обвинение по факту халатности в организации обороны Шуши
|Президенту Арцаха не сообщили о задержании бывшего министра обороны Республики
|Легенда мирового футбола Луиш Фигу прибыл в Армению
|Туркменистан предложит ООН принять три резолюции в сфере мира и безопасности
|Родные погибших в ТЦ <Сурмалу> получат по 3 млн драмов
|В Москве проходит заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы - СМИ
|Насильственное исчезновение людей является нарушением основных прав человека - МИД РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Пашинян с Мишелем обсудили предстоящую трехстороннюю встречу в Брюсселе
|На кинофестивале в Ташкенте представят фильм Айка Ордяна <Зулали>
|Армения высоко оценивает позицию послов Франции и США, отклонивших приглашение посетить Шуши - МИД
|Суды Армении не оправдывали ни одного из лиц, причастных к государственной измене - советник генпрокурора
|В Баку заявили о предложении создать совместный с Арменией механизм МККК по поиску пропавших без вести
|В результате 44-дневной войны 303 гражданина Армении считаются пропавшими без вести - Омбудсмен
|Депутаты НС Армении примут участие в заседании комиссии ПАСЕ в Турции
|В Армении выбирают участника детского <Евровидения>
|На Армению надвигаются теплые тропические потоки из Ирака
|Читать больше
|Эксперт: Расчеты Запада верны. Иллюзорны лишь армянские надежды
|Прогноз: Комиссия по подготовке мирного договора поставит под угрозу статус Арцаха
|Эксперт: Бердзор и Ахавно - классический образец этнической чистки
|Прогноз: США и союзники продолжат противодействие ситуативному сопоставлению евразийской и неоосманской политики РФ и Турции
|Дипломат: Единственный надежный путь России в Европу лежит через Азербайджан, Армению и Турцию
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