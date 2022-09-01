Четверг, 1 Сентября 2022 17:41

АрмИнфо.Генеральный прокурор Армении Артур Давтян предложил сформировать конституционно-правовые основания для применения смертной казни за государственную измену.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Изучение материалов уголовных дел, возбужденных по делам о государственной измене, зафиксированных в период и после 44-дневной войны в Арцахе, свидетельствует о том, что проявления государственной измены, вовлечение граждан Армении в агентурные

сети зарубежных стран, использование современных технологий ставит вопрос об усилении уголовно-правовой борьбы с этим видом преступности. Ужесточение карательной политики является приоритетной задачей. Фиксируются такие крайние проявления государственной измены,

при которых насущные проблемы социальной справедливости и безопасности вызывают необходимость применения к лицам, совершившим аналогичные деяния, самого строгого наказания, вплоть до смертной казни. Принимая во внимание важность проблемы, прокуратура изучила международные обязательства Армении и выяснила , что у республики

нет прямого международно-правового обязательства по применению абсолютного запрета на смертную казнь.

Основной запрет на вынесение смертного приговора предусмотрен статьей 24 Конституции РА, согласно части 3 которой никто не может быть приговорен или подвергнут смертной казни. Упомянутая конституционная норма носит императивный характер, то есть этот запрет может быть преодолен только путем внесения соответствующего изменения в Конституцию РА. В то же время статья 76 Конституции предусматривает, что во время чрезвычайного или военного положения возможно отступление от обязательств в области прав человека в рамках принятых международных обязательств. Принимая во внимание эти реалии и уровень угроз безопасности, возникающих в связи с проявлениями государственной измены, генеральный прокурор Артур Давтян направил письмо председателю Совета конституционных реформ РА, министру юстиции РА Карену Андреасяну. Артур Давтян предложил обсудить в рамках конституционных поправок вопрос определения конституционно-правовых норм, допускающих применение смертной казни как вида наказания за тягчайшие преступления против безопасности государства и основ жизнедеятельности государства.